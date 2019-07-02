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Украина отстала от плана по доходам госбюджета

2 июля, 17:03

За шесть месяцев государственный бюджет недовыполнен на 5%

Фото: пресс-центр НБУ

Государственный бюджет Украины по итогам января-июня 2019 года получил 506,82 млрд грн доходов, что на 26,56 млрд грн (5%) ниже планового показателя на этот период. Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета за шесть месяцев увеличились на 57,82 млрд грн (+13%).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

В Министерстве финансов отмечали, что за первые пять месяцев 2019 года госбюджет Украины был выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита.

Кроме того, в Украине впервые подготовили трехлетнюю Бюджетную декларацию. Раньше такое планирование выполнялось лишь на год, и новый подход оправдан, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" финансовый эксперт, глава инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Подробнее о "бюджетном плане" и прогнозах властей читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет".

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Тег доходы, госбюджет, госказначейство, государственный бюджет

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Источник:

УНИАН

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