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"Легкие" переводы из-за границы: банкир объяснил, зачем Украина переходит на счета IBAN

Сегодня, 11:08

Евгения Давыденко

Новый стандарт будет иметь минимум две выгоды для клиентов, уверен эксперт

/ Фото: Pixabay

"Легкие" переводы из-за границы: банкир объяснил, зачем Украина переходит на счета IBAN https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82 Финансы Новый стандарт будет иметь минимум две выгоды для клиентов, уверен эксперт

С 5 августа в Украине начали вводить международный номер банковского счета (International Bank Account Number, IBAN), а с 1 ноября его использование станет обязательным.

Переход на международный стандарт, в частности, позволит уменьшить риски ошибочных переводов, рассказал сайту "Сегодня" руководитель пресс-службы одного из банков Виктор Гальчинский.

"Для клиентов нововведение будет иметь как минимум две выгоды. Во-первых, это легкость получения переводов на валютные счета из-за границы. Во-вторых, упрощение и повышенная точность внутренних и заграничных исходных переводов, поскольку IBAN не только заменит собой традиционные реквизиты для перевода, но и повысит точность. Номер в этом стандарте можно верифицировать при отправлении перевода контрольной цифрой. Это минимизирует число ошибочных переводов, – объяснил Гальчинский.

Он добавил, что международные переводы на банковские счета в Украине уже осуществляются на номера в стандарте IBAN, но делается это по просьбе клиента.

До 1 ноября, когда использование стандарта станет обязательным, банки должны доработать свои ІТ-системы.

В банке также отмечают, что стандарт не относится к номерам платежных карт и переводов с карты на карту – там все остается без изменений.

Новости "Сегодня" сообщали, что Нацбанк обновит требования к формированию межбанковских электронных расчетных документов из-за перехода на стандарт IBAN. Регулятор предлагает с ноября 2019 года исключить в них реквизит "код банка", так как IBAN уже содержит информацию о коде банка.

Ранее в НБУ анонсировали введение в оборот 1000-гривневой купюры. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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