Украина попала в список стран, которым грозит валютный кризис

Японские аналитики решили не объединять все развивающиеся рынки в одну группу

Семь стран с развивающейся экономикой, включая Украину, оказались в зоне риска валютного кризиса. К такому выводу пришли аналитики японского Nomura Holdings. Ранее другие аналитики уже отмечали, что кризис в Турции грозит серьезными проблемами другим развивающимся рынкам.

В списке стран, которые оказались в зоне риска, как передает Bloomberg, находятся Шри-Ланка, Южно-Африканская Республика, Аргентина, Пакистан, Египет, Турция и Украина.

В меньшей степени риску кризиса подвержены восемь стран развивающихся рынков – это Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Филиппины, Россия и Таиланд, сообщают аналитики банка.

"Учитывая, что инвесторы уделяют больше внимания рискам развивающихся рынков, важно не объединять все страны emergency market в однородную группу. Модель выявила длинный список стран, где вероятность полномасштабного кризиса очень невелика", – говорится в отчете.

Аналитики Nomura пришли к таким выводам, используя модель раннего выявления валютных кризисов под названием "Дамокл", которая была разработана для 30 развивающихся стран. В модели используются различные показатели, в том числе валютные резервы, уровни задолженности, процентные ставки и покрытие импорта.

К слову, валютные резервы Украины сокращаются уже четыре месяца подряд. С начала года резервы уменьшились уже на 1,38 млрд долларов.