Украина попала в ТОП-10 европейских стран по платежам через сматрфоны

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На фоне планов Нацбанка повысить долю безналичных расчетов платежными картами Украина вошла в ТОП-10 европейских стран по количеству NFC-платежей с применением переносных устройств, включая мобильные телефоны, смарт-часы и браслеты. Об этом сообщила прес-служба международной платежной системы MasterCard.

По ее данным, ежемесячно украинцы совершают несколько десятков миллионов оплат с помощью NFC цифровых кошельков. Аналитики также подчеркнули, что популярность новых способов оплаты связана с их удобством и безопасностью для пользователей.

В целом по количеству платежей с помощью переносных устройств на первом месте среди европейских стран находятся Нидерланды, на втором – Великобритания, на третьем – Швейцария. Если говорить о мировом рейтинге, то такими устройствами больше всего платили в Австралии и Нидерландах.

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По прогнозам MasterCard, к 2020 году мировой рынок переносных устройств составит 30 млрд евро.

В тренде Доллар и евро в Украине устремились вверх

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи к оплате в Украине, тогда как в Европе этот показатель – более 60%. Однако в стране планируют массово перевести бизнес на безналичную оплату.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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