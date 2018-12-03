Украина попала в тройку стран с самыми частыми банковскими кризисами – НБУ

Украина входит в тройку стран, которые лидируют в мире по частоте системных банковских кризисов. Такие данные Национального банка Украины (НБУ) озвучил глава регулятора Яков Смолий в ходе презентации стратегии, которая нацелена на повышение устойчивости финансового сектора к кризисным явлениям.

По данным НБУ, прямые потери экономики Украины от последнего кризиса 2014-2016 годов составили почти 40% ВВП.

В свою очередь, первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что регулятор не прогнозирует и не ожидает наступления очередного кризиса в конкретный день, но находится в состоянии "боевой готовности".

"Нормальный регулятор должен постоянно ожидать кризиса. Только тогда он сможет быть проактивным и тщательнее смотреть на то, что происходит. Кризисы возникают не из космоса, они возле нас, и что угодно может их спровоцировать", – пояснила она.

Говоря об уроках последнего кризиса, Рожкова отметила, что стратегия нацелена на предупреждение системных дисбалансов.

"Все что мы делаем сейчас – как раз пытаемся предусмотреть наперед. Мы собрали с банков по результатам стресс-тестирования трехлетние бизнес-модели, или их фактическое видение, в каком направлении они будут развиваться следующие три года. Это все для того, чтобы понять, куда они движутся", – пояснила замглавы НБУ.

Напомним, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решение вывести с рынка 97 банков. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам.

Национальный банк в рамках Стратегии макропруденциальной политики определил семь ключевых долгосрочных рисков финансового сектора Украины:

короткая срочность фондирования банков;

значительный уровень долларизации банковского сектора;

высокая доля государственного капитала в банковском секторе;

стремительный рост потребительского кредитования;

перетекание активов и операций в небанковский финсектор;

высокая концентрация кредитных рисков, высокая доля неработающих кредитов.

Впрочем, доля неработающих кредитов за сентябрь 2018 года сократилась до 54,31%. При этом объем проблемных кредитов на начало октября-2018 вырос до 662,8 млрд грн с 655,9 млрд грн на начало сентября.