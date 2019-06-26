Украина сократила государственный долг

Данные по итогам мая обнародовало Министерство финансов

Фото: пресс-центр НБУ

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам мая 2019 года уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долларов – до 78,39 млрд долларов.

Соответствующие данные обнародовала пресс-служба Министерства финансов.

При этом объем долга в гривневом эквиваленте сократился на 18,36 млрд гривен – до 2,11 трлн гривен.

Напомним, что по итогам апреля совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 1,03 млрд долларов – до 79,82 млрд долларов, а в гривневом – уменьшился на 22,22 млрд гривен, до 2,12 трлн гривен.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным Национального банка Украины, в ближайшие два с половиной года Киеву нужно выплатить по долгам более 20 млрд долларов.

Власти Украины не раз признавали, что ключевым макроэкономическим и фискальным риском для страны остаются пиковые платежи по внешнему долгу. Одни из самых серьезных выплат она переживает в текущем 2019 году. Чтобы справиться со старыми долгами и избежать дефолта, государство вынуждено брать новые кредиты – уже по более низким ставкам. Такой подход позволит сократить долг в будущем. По данным Минфина, только с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд гривен.

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