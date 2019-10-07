Украина сократила валютные резервы из-за госдолга

/ Фото: пресс-центр НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2019 года уменьшились до 21,44 млрд долларов, тогда как на 1 сентября составляли 22,02 млрд долларов. Об этом сегодня, 7 октября, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), отметив, что это предварительные данные.

"В сентябре они уменьшились на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу", – говорится в сообщении.

Как добавили в НБУ, такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины, а также текущих операций правительства и Нацбанка.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре Украина осуществила пиковые выплаты по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в размере 1,97 млрд долларов (в эквиваленте).

По данным регулятора, 1,22 млрд долларов из этой суммы Украина направила на обслуживание и погашение еврооблигаций, 560,9 млн долларов – выплатила по обязательствам перед Международным валютным фондом, а остальные средства – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Кроме того, в июле Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. Центробанк ожидает, что к концу 2019 года резервы составят 21,7 млрд долларов, к концу 2020 года – 22,8 млрд долларов, а к концу 2021 года достигнут 23 млрд долларов.

Между тем в проекте госбюджета-2020 говорится, что общий объем платежей по государственному долгу в 2020 году составит около 438,1 млрд грн, или 14,9 млрд долларов в эквиваленте, включая платежи в иностранной валюте в размере почти 9,2 млрд долларов.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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