Украина сократила валовый внешний долг

Сегодня, 16:00

За первые шесть месяцев 2018 года уменьшились долги Нацбанка, но выросли обязательства по прямым инвестициям

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Валовый внешний долг Украины по состоянию на начало июля 2018 года составлял 113,751 млрд долларов, что на 1,47%, или на 1,7 млрд долларов меньше, чем на начало года. Такие данные обнародовал 18 сентября Национальный банк Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, за первое полугодие-2018 сократились такие статьи валового внешнего долга:

  • долг госуправления – на 1,98%, до 38,118 млрд долларов;
  • долг НБУ – на 6,1%, до 6,984 млрд долларов;
  • долги депозитных корпораций – на 5,27%, до 5,9 млрд долларов;
  • долги других секторов – на 0,57%, до 53,042 млрд долларов.

Возрос только объем обязательств по прямым инвестициям – на 1,62%, до 9,707 млрд.

Обязательства НБУ и почти весь правительственный долг представлены долгосрочными заимствованиями. При этом 72% валового внешнего долга представлена в долларах США. Еще 12,9% составляют обязательства в евро, а 11,2% – в SDR (специальные права заимствований).

В Нацбанке также уточнили, что чистые валовые внешние активы к концу июня 2018 года возросли до 7,968 млрд долларов с 5,032 млрд долларов на конец апреля и 4,111 млрд долларов на конец 2017 года.

Напомним, международные (золотовалютные) резервы Украины в августе 2018 года сократились по сравнению с июлем на 2,9%, или 517 млн долларов. По состоянию на 1 сентября объем резервов составил 17,2 млрд долларов. ЗВР сокращаются уже четыре месяца подряд. С начала года резервы уменьшились уже на 1,38 млрд долларов.

Сильнее всего на резервы давила долговая нагрузка. Так, в августе Украина выплатила Международному валютному фонду 607,4 млн долларов в счет старого долга. Кроме того, на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 447,9 млн долларов, из которых 389,2 млн долларов составляли обслуживания и погашения по государственным ценным бумагам.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. При этом в Минфине сообщали, что долг Украины приближается к "безопасному" уровню. Речь идет о ключевом показателе – соотношении размера госдолга и ВВП страны. Это соотношение за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%.

Погашение госдолга Украины в 2019 году планируется на сумму 272,247 млрд грн, в том числе внешнего долга – 121,767 млрд грн. Помимо этого, 145,205 млрд грн будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,44 млрд грн – внешнего долга.

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Напомним, согласно проекту госбюджета на 2019 год, государственный долг Украины должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.
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Источники:

"Сегодня", Интерфакс-Украина

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