Украина сократила валовый внешний долг

За первые шесть месяцев 2018 года уменьшились долги Нацбанка, но выросли обязательства по прямым инвестициям

Валовый внешний долг Украины по состоянию на начало июля 2018 года составлял 113,751 млрд долларов, что на 1,47%, или на 1,7 млрд долларов меньше, чем на начало года. Такие данные обнародовал 18 сентября Национальный банк Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, за первое полугодие-2018 сократились такие статьи валового внешнего долга:

долг госуправления – на 1,98%, до 38,118 млрд долларов;

долг НБУ – на 6,1%, до 6,984 млрд долларов;

долги депозитных корпораций – на 5,27%, до 5,9 млрд долларов;

долги других секторов – на 0,57%, до 53,042 млрд долларов.

Возрос только объем обязательств по прямым инвестициям – на 1,62%, до 9,707 млрд.

Обязательства НБУ и почти весь правительственный долг представлены долгосрочными заимствованиями. При этом 72% валового внешнего долга представлена в долларах США. Еще 12,9% составляют обязательства в евро, а 11,2% – в SDR (специальные права заимствований).

В Нацбанке также уточнили, что чистые валовые внешние активы к концу июня 2018 года возросли до 7,968 млрд долларов с 5,032 млрд долларов на конец апреля и 4,111 млрд долларов на конец 2017 года.

Напомним, международные (золотовалютные) резервы Украины в августе 2018 года сократились по сравнению с июлем на 2,9%, или 517 млн долларов. По состоянию на 1 сентября объем резервов составил 17,2 млрд долларов. ЗВР сокращаются уже четыре месяца подряд. С начала года резервы уменьшились уже на 1,38 млрд долларов.

Сильнее всего на резервы давила долговая нагрузка. Так, в августе Украина выплатила Международному валютному фонду 607,4 млн долларов в счет старого долга. Кроме того, на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 447,9 млн долларов, из которых 389,2 млн долларов составляли обслуживания и погашения по государственным ценным бумагам.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. При этом в Минфине сообщали, что долг Украины приближается к "безопасному" уровню. Речь идет о ключевом показателе – соотношении размера госдолга и ВВП страны. Это соотношение за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%.

Погашение госдолга Украины в 2019 году планируется на сумму 272,247 млрд грн, в том числе внешнего долга – 121,767 млрд грн. Помимо этого, 145,205 млрд грн будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,44 млрд грн – внешнего долга.

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Напомним, согласно проекту госбюджета на 2019 год, государственный долг Украины должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.