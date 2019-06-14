Украина впервые за 15 лет выпустила еврооблигации в евро

В Минфине сообщили, что получены заявки на семилетние евробонды

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Украина выпустила еврооблигации, номинированные в евро, с погашением в 2026 году на сумму 1 млрд евро. Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила 6 млрд евро. Об этом сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.

Ставка привлечения составляет 6,75% годовых. Полученные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

"Мы с гордостью сообщаем о возвращении Украины к выпуску еврооблигаций, номинированных в евро после 15-летнего перерыва… Сегодняшняя стратегическая транзакция демонстрирует постоянную поддержку инвесторов для нашей страны… Размещение семилетних облигаций – первое знаменательное событие в будущей долгой истории финансовой интеграции в ЕС", – сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина намерена разместить семилетние еврооблигации в евро. Отмечалось, что организаторами выпуска выступят крупнейшие банки в мире BNP Paribas и Goldman Sachs.

В конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов (пятилетние – на 750 млн долларов, десятилетние – на 1,25 млрд долларов). Покупателями были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

Между тем, по мнению экспертов, облигации внутреннего государственного займа остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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