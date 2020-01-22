Украина одолжила больше миллиарда евро под рекордно низкие проценты: почему это важно

Премьер Гончарук заявил, что это поможет бюджету экономить два миллиона гривен ежедневно

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Украина выпустила новые 10-летние еврооблигации в евро с процентной ставкой 4,375% годовых. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета. Об этом в среду, 22 января, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что таким образом Украина привлекла 1,25 млрд евро. В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз.

Тем временем премьер-министр в своем Telegram канале заявил, что это поможет Украине сэкономить 2 млн грн ежедневно.

Он пояснил, что за предыдущие годы Украина накопила много долгов по высоким процентам, и на данный момент обслуживание госдолга – самая большая статья расходов из госбюджета.

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"Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентными ставками. Простыми словами, мы замещаем долги – отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства", – написал Гончарук.

Он напомнил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год.

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"Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день", – подчеркнул Гончарук.

По его словам, эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития.

Напомним, в середине июня 2019 года Украина разместила на внешнем рынке заимствований выпуск семилетних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.

Как известно, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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