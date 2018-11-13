Украинцам грозит рост курса доллара: эксперт озвучил прогноз

Сегодня, 15:37

Стоимость евровалюты останется прежней или даже снизится, считает финансовый аналитик

Украинцам грозит рост курса доллара: эксперт озвучил прогноз
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Курс гривни активно укреплялся на минувшей неделе относительно всех мировых валют. Такое мнение озвучил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"В рамках недели мы видим улучшения позиций национальной валюты в среднем на 30 копеек. Содействие в этом процессе оказало снижение доллара на мировых рынках. В рамках недели межбанковский курс курс гривни демонстрирует рост на 20 копеек, наличная гривня с 28,15 просела до 28,01 грн/долл. Официальный курс укрепился на 11 копеек", – отметил Пархоменко.

Однако, по прогнозу эксперта, теперь темпы падения доллара снизятся, а к концу ноября курс может вернуться к 28 грн/долл.

"Важно добавить, что общее движение не будет столь продолжительным и уже к концу месяца гривня вернется выше отметки в 28 грн/долл. За последние сессии доллар активно растет на фоне улучшения экономической ситуации в США и улучшения ожиданий относительно дальнейшего увеличения процентной ставки в США уже в декабре", – считает Пархоменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс евро, как пояснил аналитик, снижается на фоне неопределенности по Brexit.

"В связи с этим гривня в рамках следующей недели не изменится по отношению к евро, а при более оптимистических прогнозах – даже укрепится до 31 грн/евро", – прогнозирует эксперт.

Ранее управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний поделился с сайтом "Сегодня" прогнозом, согласно которому курс гривни до конца 2018 года будет стабильным. По словам специалиста, проседание стоимости основных мировых валют к гривне отчасти можно объяснить притоком долларов и евро в Украину от отечественных экспортеров.

Ранее в Нацбанке Украины заверили, что речи о курсе 40 грн за доллар в ближней и среднесрочной перспективах не идет, отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.
доллар, курс, курс гривни, курс доллара, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара, Пархоменко

Вы сейчас просматриваете новость "Украинцам грозит рост курса доллара: эксперт озвучил прогноз". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: AFP

Украинцы продают больше долларов, чем покупают

9 Ноября, 14:34

Население "несет" наличную инвалюту в банки, подсчитал НБУ

Бизнес

Фото: rosneft.ru

Российские нефтяники пытаются отказаться от доллара - СМИ

9 Ноября, 10:33

Компании из РФ оказывают давление на западных партнеров, отмечают источники в отрасли
Загрузка...

Финансы

Колебания. Валюта дешевела из-за переизбытка ее на рынке и активности заробитчан

Вопреки прогнозам: почему упал доллар и нужно ли запасаться валютой

8 Ноября, 07:22

Курс упал ниже 28 гривен. Эксперты: помогли заробитчане

Экономика

Фото: Pixabay

Транша от МВФ в этом году можем не дождаться: что будет с гривней

6 Ноября, 07:54

Эксперты считают, что активная подготовка к новой кредитной программе с МВФ свидетельствует о том, что траншей по текущей программе ожидать не стоит
Загрузка...