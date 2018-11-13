Украинцам грозит рост курса доллара: эксперт озвучил прогноз
Стоимость евровалюты останется прежней или даже снизится, считает финансовый аналитик
Курс гривни активно укреплялся на минувшей неделе относительно всех мировых валют. Такое мнение озвучил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.
"В рамках недели мы видим улучшения позиций национальной валюты в среднем на 30 копеек. Содействие в этом процессе оказало снижение доллара на мировых рынках. В рамках недели межбанковский курс курс гривни демонстрирует рост на 20 копеек, наличная гривня с 28,15 просела до 28,01 грн/долл. Официальный курс укрепился на 11 копеек", – отметил Пархоменко.
Однако, по прогнозу эксперта, теперь темпы падения доллара снизятся, а к концу ноября курс может вернуться к 28 грн/долл.
"Важно добавить, что общее движение не будет столь продолжительным и уже к концу месяца гривня вернется выше отметки в 28 грн/долл. За последние сессии доллар активно растет на фоне улучшения экономической ситуации в США и улучшения ожиданий относительно дальнейшего увеличения процентной ставки в США уже в декабре", – считает Пархоменко.
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Курс евро, как пояснил аналитик, снижается на фоне неопределенности по Brexit.
"В связи с этим гривня в рамках следующей недели не изменится по отношению к евро, а при более оптимистических прогнозах – даже укрепится до 31 грн/евро", – прогнозирует эксперт.
Ранее управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний поделился с сайтом "Сегодня" прогнозом, согласно которому курс гривни до конца 2018 года будет стабильным. По словам специалиста, проседание стоимости основных мировых валют к гривне отчасти можно объяснить притоком долларов и евро в Украину от отечественных экспортеров.
Ранее в Нацбанке Украины заверили, что речи о курсе 40 грн за доллар в ближней и среднесрочной перспективах не идет, отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.
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