Украинцам подсовывают фальшивые гривни: как распознать подделку

Как отличить настоящую купюру, в Национальном банке показали на примере 200 гривен старого образца

В Украине становится все больше фальшивых денег. Впрочем, в Национальном банке Украины (НБУ) успокаивают: отличить подделку от настоящей банкноты вполне реально.

Как объяснил замначальника отдела исследования и защиты денег НБУ Михаил Луценко, существует перечень моментов, на которые нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. Это:

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"Бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящей банкнотной бумаги", – отметил Луценко.

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Водяной знак

"При рассмотрении подделки против света, мы можем заметить, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего водяного знака. Отсутствует объем и полутона. В подделке отсутствует светоэлемент водяного знака и не совпадают части сквозного защитного элемента", – показал Луценко на примере поддельной 200-гривневой купюры старого образца.

Оптическое изменение защитного элемента

"При изменении угла наклона подделки мы не наблюдаем изменения цвета [числа "200"] с сиреневого к оливково-зеленому, – отметил сотрудник НБУ. – При [машинной] проверке подделки под действием ультрафиолетового излучения мы можем увидеть, что с лицевой стороны отсутствует оранжевое свечение в слове "Национальный". С обратной стороны подделки отсутствует оранжевое свечение нижнего номера банкноты".

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Отсутствие инфракрасной и магнитной защиты

"Такие подделки гарантированно определяются при машинной обработке наличности", – резюмировал Луценко.

Он напомнил, что ознакомиться с описанием защитных элементов для каждой банкноты можно на официальном сайте НБУ. А в случае сомнений по поводу имеющихся на руках банкнот украинцы могут обращаться в любой ближайший банк для их проверки.

Ранее в Нацбанке также подчеркивали, что банкноты нового поколения 20, 50, 100, 500 и 1000 грн имеют усиленную систему защиты, включая как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.

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