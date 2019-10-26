Накопительные пенсии откладываются: как самому обеспечить себе безбедную старость

По словам экспертов, у украинцев мало инструментов для инвестирования, но они есть

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Недавно стало известно, что ведение в Украине обязательных накопительных пенсий вновь может быть отложено на неопределенный период. По мнению министра социальной политики Юлии Соколовской, для этого нет условий. В частности, не приняты все необходимые законы, нет рынка инвестирования и вообще она уверена, что "ожидания людей от этой системы слишком большие". Вместо этого министр призвала молодых украинцев самим копить себе на пенсии, не надеясь на государство.

Но есть и другое мнение: обязательные накопительные пенсии надо было вводить "вчера", это не только помогло бы нынешней молодежи заработать себе достойные пенсии, но и ускорило бы темпы роста украинской экономики и вывело бы из тени зарплаты. "Сегодня" выяснили, как лучше поступить в сложившейся ситуации тем, кому до пенсии надо работать еще 20-30 лет и более.

Ждем уже 15 лет

Напомним: по действующему закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который был принят еще в 2003 году, украинцы могут получать пенсии из трех источников. Первый действует еще со времен СССР, это так называемая солидарная система (общий котел), куда работодатель в обязательном порядке отчисляет единый социальный взнос (ЕСВ, 22% от официальной зарплаты работника). То есть нынешние пенсионеры получают пенсию за счет нынешних работников.

Второй источник – накопительная пенсия. Это когда какой-то процент от зарплаты работника в обязательном порядке отчисляется работодателем на личный счет работника в специальный Накопительный фонд. Эта норма закона пока не работает, хотя разговоры о ее введении ведутся уже более 15 лет.

И третий источник – тоже накопительная пенсия, но уже за счет добровольных отчислений будущего пенсионера в негосударственные пенсионные фонды. Норма действует уже 15 лет, но ею охвачено всего несколько процентов работающих. Главная причина низкой популярности таких пенсий – опасения, что негосударственный пенсфонд обанкротится, а сбережения его клиентов пропадут.

Особенность отчислений в накопительные фонды в том, что эти деньги – "длинные", то есть они десятилетиями куда-то инвестируются, работают на экономику страны, приумножаются, как минимум, на процент инфляции или более. И когда работник выходит на пенсию, он получает выплаты не только из "общего котла", но и дополнительную прибавку, которая тем больше, чем выше его официальный заработок. То есть, с введением обязательных накопительных пенсий получать деньги "в конверте" станет еще более невыгодно, чем сейчас, так как зарплата повлияет не только на основную, но и на дополнительную пенсию.

Увы, вступление в силу положения закона об обязательных накопительных пенсиях под разными предлогами неоднократно откладывалось. Последний раз его перенесли с 1 января 2019 года на 1 января 2020 г. Судя по заявлениям министра соцполитики, возможна новая отсрочка, на какое время, пока неясно.

Позиция новых властей

По словам министра Юлии Соколовской, сейчас нет "созданной инфраструктуры, чтобы это заработало". Прежде всего, не принят закон, разъясняющий, кто будет распоряжаться деньгами будущих пенсионеров. Но уже не первый год в Раде пылятся несколько законопроектов: в одних предлагается создать единый государственный Накопительный фонд (НФ), в других – передать деньги будущих пенсионеров нескольким крупным надежным негосударственным пенсфондам. Последний законопроект о накопительных пенсиях подан в Раду в апреле 2019 года.

Пока парламентарии не определятся с этим главным вопросом, об обязательных накопительных пенсиях можно забыть. Не утвержден и процент отчислений от зарплаты (предлагается в течение пяти-семи лет довести их от 1-2% до 7%), нет ясности, кто будет отчислять деньги в НФ – только работник или совместно работник и работодатель. И самое главное: в действующем законе о пенсстраховании установлены жесткие ограничения, куда можно инвестировать. В частности, запрещено вкладываться в ценные бумаги зарубежных фирм и государств.

"Средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине фактически нет такого рынка, – говорит Соколовская. – Но если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести накопительную систему. Но нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Поэтому стимулировать людей накапливать – это один из выходов".

Эксперты: Рынок есть, он подскажет нужные решения

С мнением новой главы социального ведомства не согласны не только специалисты, но и ее бывшие коллеги. Так бывший "социальный" вице-премьер и министр соцполитики Павел Розенко, еще будучи "при портфеле", неоднократно заявлял о том, что Украина готова к накопительной системе пенсий. А эксперты утверждают, что времени на раздумье уже нет, накопительные пенсионные счета надо было вводить "вчера".

"Очередное откладывание личных накопительных пенссчетов, это, как минимум, недальновидное решение, – утверждает пенсионный эксперт, бывший замглавы Пенсионного фонда Виктор Колбун. – Выплаты из накопительной системы – серьезная прибавка в старости, они могут удвоить пенсию. Солидарная система уже не справляется с нагрузкой, выплат нынешним пенсионерам больше, чем поступлений от нынешних работников, поэтому Пенсфонд много лет дотируется из госбюджета сотнями миллиардов гривен . С учетом того, что население стареет, ситуация все более усугубляется".

По словам Колбуна, все развитые страны имеют накопления в пенсфондах, превышающие ВВП государства. Для примера он привел Польшу, которая ввела накопительную систему около 20 лет назад. Там тоже была высокая инфляция, слабый рынок ценных бумаг, но сегодня десятки миллиардов злотых будущих польских пенсионеров работают на экономику Польши.

Эксперт уверен: если дать старт накопительной системе даже в нынешних жестких условиях, на украинский рынок выйдут десятки миллиардов долгосрочных инвестиций. Само по себе это обстоятельство подскажет нужные решения, как эффективнее разместить деньги. И тогда можно будет подкорректировать законы.

На данный момент инструментов для инвестирования денег пенсионеров, по словам Колбуна, немного, но они есть: это высокодоходные (16% годовых или вдвое выше инфляции) государственные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), в которые сейчас на миллиарды гривен вкладываются иностранные инвесторы, также это могут быть акции известных украинских крупных частных структур. Еще одним прибыльным инструментом может оказаться рынок земли, собственниками которой станут украинские пенсфонды, а не зарубежные компании.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко также предлагает после введения личных накопительных пенсий вкладывать в украинские ОВГЗ и отменить ограничения на инвестирование в зарубежные ценные бумаги.

"Чтоб получить быстрый эффект, необходимо в первые 5 лет инвестировать в них в пропорции 50/50, – говорит Охрименко. – Далее можно покупать акции крупных госкорпораций, таких как "Укрзализныця", "Нафтогаз", и частных структур, крупных известных холдингов".

Копим сами

В то же время, трудно не согласиться и с Юлией Соколовской, утверждающей, что ничего не мешает будущим пенсионерам самим откладывать на пенсию. Но, по словам, экономистов, возможности отдельных инвесторов серьезно ограничены небольшими суммами, которые они имеют. Например, для покупки минимального пакета ОВГЗ (доходность сейчас 16% в год) необходимо не только около 100 тыс. грн единовременно, но и понимание, как функционирует рынок ценных бумаг. Очевидно, что у пенсфондов возможности по такому инвестированию на порядок выше, чем у отдельных граждан.

"Большинству украинцев доступны для накопления только депозиты как в гривне, так и в валюте, и покупка банковских металлов (золото, серебро) и инвестиционных монет из них, – разъяснил Охрименко. – Но и здесь надо уметь разбираться, как выбрать надежный банк, как получить максимальный доход".

Охрименко говорит, что, дабы самому накопить на хорошую пенсию, 20-летним надо сегодня откладывать 5-7% дохода в месяц, 30-летним — 10%, 40-летним — 20%, а старшему поколению — 30% и более. Экономист советует половину суммы держать в валюте, чтобы не потерять при возможной резкой девальвации гривни, половину — в гривне, чтобы заработать на процентах, которые выше инфляции. И полученную прибыль не тратить, тогда удастся накопить за счет начисления процентов на проценты.

Мы оценили, сколько можно накопить, если в 35 лет начать откладывать на депозит по 500 грн/мес. под 12% годовых и ничего не снимать. Инфляцию взяли постоянной и равной 10% в год. Расчеты показали, что за 25 лет, к 60 годам, человек накопит почти 1 млн грн. Значительную часть покупательной способности этих денег съест инфляция, в итоге за 25 лет накопленный миллион обесценится почти в 12 раз, до нынешних 83 тыс. грн. По которым в месяц получится "приварок" (при 12% годовых), равный по покупательной способности нынешним 10 тыс. грн в год, или 830 грн/мес. Не очень много, но если ежемесячно откладывать по тысяче гривен – будет вдвое больше. И так далее…

О том, как найти работу тем, кому осталось доработать до пенсии всего несколько лет, смотрите в сюжете:

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