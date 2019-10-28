Украинцам прочат дешевые кредиты: Гончарук назвал ставки

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Решение Национального банка Украины (НБУ) снизить учетную ставку на 1%, до 15,5%дает потенциал для снижения стоимости кредитов в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

Глава правительства уверен, что НБУ продолжит снижать учетную ставку, а кредиты в 2020 году могут подешеветь до 10-12% годовых.

"Хорошие новости появились из Национального банка Украины, с которым мы подписали меморандум для удешевления кредитов. Кредиты постепенно становятся дешевле. Национальный банк уменьшил ставку рефинансирования для банков на 1%. Это значит, что потенциально на рынке уже сейчас могут дешеветь кредиты. Это необходимо для наших предпринимателей и граждан. Мы ожидаем, что еще в этом году еще минимум один раз эта ставка будет пересмотрена, а в следующем году вообще могут стоить 10-12% в гривне. Для этого, конечно, еще нужно поработать, но это с каждым шагом становится все ближе и ближе", – сказал Гончарук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил курс на снижение процентов по кредитам. Ответственность за реализацию этого приоритета глава государства возложил на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и на главу Национального банка Украины Якова Смолия, которые позе подписали меморандум о взаимопонимании Нацбанка и Кабмина. В документе, кроме прочего, определены цели по уменьшению темпов инфляции и увеличению доступности кредитования.

Также новости "Сегодня" узнали, что украинцам стали меньше платить по депозитам в валюте. Некоторые аналитики полагают, что вслед за уменьшением депозитных ставок станут доступнее и кредиты:

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