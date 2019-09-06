Украинцам разрешили ходить в банк с загранпаспортом: СМИ раскрыли детали

Финансисты отмечают, что это единственный компромисс, на который пошли в НБУ

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Пока украинцы с ID-картами жалуются на обслуживание в банках, Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкирам разрешили обслуживать украинцев при предъявлении заграничного паспорта. Об этом пишет UBR со ссылкой на разъяснение НБУ.

Сообщается, что если у человека нет с собой гражданского паспорта, он может предъявить заграничный, и получить в банке нужную услугу.

"Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу", — говорится в документе НБУ.

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При этом загранпаспорт - единственный компромисс по документам, на который согласился пойти Национальный банк, отмечают финансисты.

Остальные документы, также признанные в Украине удостоверением личности, банкам запретили принимать для идентификации:

водительское удостоверение;

удостоверение личности моряка,

удостоверение лица с инвалидностью;

документ участника Второй мировой войны;

служебное удостоверение, выданное работодателем.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что получить паспорт в Украине стало дороже – цены поднялись и на "заграны", и на ID-карты:

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