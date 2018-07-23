Украинцев ждет падение курса доллара: прогноз эксперта

На прошлой неделе курс доллара попытался выйти из устоявшегося диапазона в 26 – 26,2 грн/долл. В середине недели Национальный банк Украины (НБУ) начал активно участвовать в покупке валюты на межбанке, что привело к росту котировок до отметок выше 26,5 грн/долл. Однако в целом неделя была закрыта отрицательно для доллара, рассказал сайту "Сегодня" аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Остановить стремительный рост доллара на межбанке смогло его падение на мировом рынке на фоне высказывания президента США Дональда Трампа о завышенном курсе американской валюты. Таким образом, прошлая неделя была закрыта по 26,4 грн за доллар", – отметил Пархоменко.

Эксперт отметил, что и и сейчас доллар торгуется вблизи этой отметки: НБУ установил курс на уровне в 26,44 грн/долл., межбанк торгуется по средней цене 26,41 грн/долл. Наличный доллар подрос в цене и находится на уровне 26,39 – 26,44 грн/долл.

Евро за этот же период вырос и преодолел отметку в 31 гривен за один евро. По прогнозу Пархоменко, в ближайшее время на мировых рынках евро склонен к снижению, что не позволит ему закрепиться выше отметки 31 грн.

"Доллар будет торговаться без особых изменений около отметки 26,2 грн со склонностью к снижению к отметке в 26 гривен за один доллар. Евро не сможет преодолеть значения в 31 грн и будет плавно снижаться до отметки в 30,5 грн", – отмечает аналитик.

Напомним, согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития и принятому Кабмином 11 июля, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.