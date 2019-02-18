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Украинцев ждет подорожание доллара: эксперт озвучил прогноз

Сегодня, 14:58

Гривня ослабла после длительного укрепления

Фото: AFP
Украинцев ждет подорожание доллара: эксперт озвучил прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/183/3d9/5c61833d93c36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/183/3d9/5c61833d93c36.jpg Финансы Гривня ослабла после длительного укрепления

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-1,3%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"При анализе динамики доллара за минувшую неделю видно, что итоговый рост не был слишком равномерным. Основная его часть пришлась на первую половину прошлой недели, а уже в прошлую пятницу и понедельник доллар на межбанке незначительно, но снижался. Основная причина – надвигающиеся сроки платежей предприятий в бюджет", – пояснил Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 26,9 грн до 27,25 грн (+1,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке выросли до 27,18/27,19 (+0,5%/+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю повысились до 27,07/27,3.

"На начавшейся неделе мы ожидаем скромного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн", – считает аналитик.

Напомним, в январе и начале февраля 2019 года курс доллара в Украине падал, несмотря на тенденцию к росту в эти месяцы прошлых лет. Ранее глава Совета НБУ назвал пять причин необычного снижения курса доллара.

Кроме того, специалисты назвали причины "зимнего" падения курса доллара и посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения:

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