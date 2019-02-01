Украинцев ждет подорожание доллара: озвучен пессимистичный прогноз на февраль

Аналитики назвали факторы, которые будут давить на гривню

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинцев ждет подорожание доллара: озвучен пессимистичный прогноз на февраль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09b/549/5c409b549b5e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09b/549/5c409b549b5e1.jpg 2019-02-01T11:03:00+02:00 Финансы Аналитики назвали факторы, которые будут давить на гривню

В феврале украинская гривня может перейти от укрепления к плавной девальвации. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По мнению эксперта, уже традиционный для февраля рост курс доллара произойдет и в 2019 году, но будет не таким стремительным, как в предыдущие разы.

"В феврале в среднем гривня теряет 3,5% (за исключением 2015 года, когда было больше). ... Мы сохраняем девальвационные ожидания, но не более 28,5 грн за доллар. Диапазон колебания гривни в феврале может составить 27,75-28,5 грн за доллар", – отметил Шевчишин.

Он также озвучил главные февральские угрозы для гривни.

"Активность нерезидентов и завод средств под финансирование выборов будут снижаться, в то время как НБУ будет больше продавать, чем покупать валюты на межбанке. Рынок будет насыщаться ликвидностью за счет погашения ОВГЗ Минфином. Большой дефицит внешнеторгового баланса и снижение поступлений с таможни выступят факторами давления на гривню", – пояснил аналитик.

Впрочем, не все специалисты согласны с прогнозами Шевчишина. Подробнее об их мнениях читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале".

Кроме того, ранее эксперты объяснили, как может меняться курс гривни в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. Официальные данные за 2018 год пока не обнародованы.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

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