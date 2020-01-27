Украинцев ждет подорожание доллара – прогноз

/ Фото: Сегодня

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За неделю курс доллара к гривне умеренно повысился на всех сегментах валютного рынка – на 0,3-0,8%. Так, официальный курс НБУ вырос с 24,25 до 24,33 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 24,30/24,34 до 24,49/24,53 грн, средние курсы в банках з- с 24,14/24,40 до 24,23/24,52 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Специалист также допускает продолжение роста курса доллара в краткосрочной перспективе.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", – отмечает Иосуб.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Как известно, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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