Украинцев ждет сдвиг курса доллара: прогноз аналитика

Доллар после заметного роста в официальных курсах НБУ 5 августа на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 27,83 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Сегодня рынок будет переваривать размещение ОВГЗ 4 августа – Минфин привлек накануне 10 млрд гривен при ограниченном спросе – и ждать поступления ликвидности от сегодняшнего погашения гособлигаций на сумму 16 млрд гривен. Если даже часть этого объема выйдет на рынок, она может сильно сдвинуть курс вверх. Опасаясь такого сценария, покупатели будут стараться быстро закупиться, а продавцы придержать валюту, что будет подталкивать гривню вверх. Решающими будут действия НБУ", – объяснил аналитик.

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По слова Шевчишина, тревожными для рынка становятся также новости о падении экспорта зерновых из Украины с начала 2020/21 маркетингового года на 36% – по состоянию на 3 августа за границу отправлено 2,5 млн тонн против 3,96 млн тонн в прошлом году.

"На этом фоне гривня в ближайшее время, вероятно, продолжит оставаться под давлением и может подойти к отметке 28 гривен за доллар", – резюмировал специалист.

Напомним, ранее назначение нового главы НБУ также вызвало "качели" на валютном рынке. Подробности смотрите в сюжете:

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