Украинцев ждут низкие проценты по депозитам: эксперт назвал ставки

Кредитного бума при этом тоже не будет, считает аналитик

Пока в Украине растет количество людей, которые держат деньги в банках, у самих финучреждений становится меньше стимулов для ценовой конкуренции за депозиты. Поэтому ставки по вкладам в гривне будут падать. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, передает Minfin.com.ua.

Эксперт считает, что к концу 2020 года ставки по годовым депозитам в гривне составят в среднем 10-10,5%, а в 2021-м проценты будут еще ниже.

"В 2021 году украинцы будут привыкать жить в условиях ставок по депозитам меньше 10% в гривне, чего не случалось раньше", – считает Демкив.

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В то же время эксперт не прогнозирует бума кредитования.

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"Кредитные ресурсы будут доступны категории наиболее надежных заемщиков – международных компаний. Для них ставки по кредитам самые низкие в сравнении с другими бизнесами, которые работают в Украине. Для остальных заемщиков кредиты будут менее доступными", — отметил он.

Также, по мнению аналитика, в условиях сокращения доходов населения и роста безработицы банки уменьшат и потребительское кредитование.

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Напомним, ранее в Национальном банке сообщили, что отток депозитов из украинских банков закончился. Вкладчики забирали свои сбережения в начале карантина, но долго это не продлилось. А эксперты заметили, что украинцы научились копить даже при минимальных зарплатах:

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