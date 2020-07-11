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Украинцы активно переходят на безнал – НБУ

11 июля, 08:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Нацбанке подсчитали долю безналичных операций с платежными картами

Несмотря на то, что каждый третий взрослый украинец живет без банковского счета, доля безналичных расчетов в стране продолжает уверенно расти. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Так, доля безналичных операций с картами по итогам мая 2020 года составила 55,5% по объему платежей. А по количеству платежей показатель еще выше – 87 из 100 операций с картами в мае осуществлялись по безналичному расчету.

"Во время карантина безналичные платежи доказали свою безопасность и удобство. Поэтому выбор украинцев в пользу кэшлесс очевиден", - отметили в Нацбанке.

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Напомним, в первом квартале 2020 года количество безналичных операций составило 1,18 млрд шт. (85,4% всех операций), а сумма – 503 млрд грн, или 54,6% от суммы всех операций с карточками (в прошлом году, по итогам первого квартала, показатель составлял 49,7%).

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Ранее сайт "Сегодня" также сообщал, что только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи к оплате в Украине, тогда как в Европе этот показатель – более 60%. Однако в стране планируют массово перевести бизнес на безналичную оплату.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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НБУ безнал платежи безналичные расчеты

Источник: Сегодня

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