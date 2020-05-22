Украинцы активно переходят на безнал: НБУ раскрыл данные

Несмотря на то, что каждый третий взрослый украинец живет без банковского счета, в стране продолжает расти число и объем безналичных операций. В первом квартале 2020 года количество безналичных операций выросло на 24,5%, а сумма – на 15,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка (НБУ).

Так, в первом квартале количество безналичных операций составило 1 183,2 млн шт. (85,4% всех операций), а сумма – 503 млрд грн, или 54,6% от суммы всех операций с карточками (в прошлом году, по итогам первого квартала, показатель составлял 49,7%).

"Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует: в январе – марте 2020 года, по-прежнему, наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях – 50,3%, по сумме доминировали переводы с карты на карту – 41,3% (средний чек одной такой операции составлял 1505 грн)", - говорится в сообщении.

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Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля 2020 года составляло 68,6 млн шт. Более того, треть платежных карт – бесконтактные и токенизированные. Только в марте 2020 года для операций было использовано 8,9 млн бесконтактных платежных карт. Это на 16% больше, чем было в январе-2020.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи к оплате в Украине, тогда как в Европе этот показатель – более 60%. Однако в стране планируют массово перевести бизнес на безналичную оплату.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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