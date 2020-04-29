Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Украинцы будут сами выбирать банк для получения зарплаты – НБУ

29 апреля, 17:33

Ксения Капустинская

Регулятор изменил правила для работодателей и банков

Благодаря введению в Украине международного стандарта счетов IBAN работники с 1 января 2021 года смогут самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Об этом заявили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), который оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты.

"После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", – объяснили в Нацбанке.

В НБУ уверены, что это позволит избежать конфликтов между работодателем и работником, так как до 1 января 2021 года банки и работодатели успеют доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

Реклама

"Работник, а не работодатель должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", – прокомментировал замглавы НБУ Сергей Холод.

В тренде
Курс доллара в Украине опустился ниже психологической отметки

IBAN - International Bank Account Number, международный номер банковского счета. Он состоит максимально из 29 символов:

  • код страны (две буквы);
  • контрольный разряд (две цифры);
  • кода банка (шесть цифр);
  • сам счет (до 31 октября 2019 – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 – от 5 до 19 символов).

Напомним, с 1 января 2020 года Государственная казначейская служба также ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

А о том, какая компенсация положена украинцам за задержку зарплаты или пенсии, узнавайте из нашего сюжета:

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ банки зарплаты счет счета IBAN

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые правила безнала: запретят ли платежи с 28 апреля
Новые правила безнала: запретят ли платежи с 28 апреляФинансы
Безнал по-новому: что на самом деле изменится с 28 апреля
Безнал по-новому: что на самом деле изменится с 28 апреляФинансы
В Украине заработали новые правила для безнала: что изменилось
В Украине заработали новые правила для безнала: что изменилосьФинансы
США запустили
США запустили "печатный станок" на полную мощность: как отреагируют экономики и курсы валютЭкономика
Пора покупать валюту: прогноз курса доллара на следующую неделю
Пора покупать валюту: прогноз курса доллара на следующую неделюФинансы
Курс держится, но есть риски: эксперт объяснил, что будет с долларом в Украине
Курс держится, но есть риски: эксперт объяснил, что будет с долларом в УкраинеФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...