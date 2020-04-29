Украинцы будут сами выбирать банк для получения зарплаты – НБУ

Благодаря введению в Украине международного стандарта счетов IBAN работники с 1 января 2021 года смогут самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Об этом заявили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), который оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты.
"После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", – объяснили в Нацбанке.
В НБУ уверены, что это позволит избежать конфликтов между работодателем и работником, так как до 1 января 2021 года банки и работодатели успеют доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.
"Работник, а не работодатель должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", – прокомментировал замглавы НБУ Сергей Холод.
IBAN - International Bank Account Number, международный номер банковского счета. Он состоит максимально из 29 символов:
- код страны (две буквы);
- контрольный разряд (две цифры);
- кода банка (шесть цифр);
- сам счет (до 31 октября 2019 – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 – от 5 до 19 символов).
Напомним, с 1 января 2020 года Государственная казначейская служба также ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.
А о том, какая компенсация положена украинцам за задержку зарплаты или пенсии, узнавайте из нашего сюжета:
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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