Украинцы будут сами выбирать банк для получения зарплаты – НБУ

Благодаря введению в Украине международного стандарта счетов IBAN работники с 1 января 2021 года смогут самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Об этом заявили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), который оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты.

"После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", – объяснили в Нацбанке.

В НБУ уверены, что это позволит избежать конфликтов между работодателем и работником, так как до 1 января 2021 года банки и работодатели успеют доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

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"Работник, а не работодатель должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", – прокомментировал замглавы НБУ Сергей Холод.

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IBAN - International Bank Account Number, международный номер банковского счета. Он состоит максимально из 29 символов:

код страны (две буквы);

контрольный разряд (две цифры);

кода банка (шесть цифр);

сам счет (до 31 октября 2019 – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 – от 5 до 19 символов).

Напомним, с 1 января 2020 года Государственная казначейская служба также ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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