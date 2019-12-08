Украинцы массово теряют паспорта: как этим пользуются мошенники

Аферисты очень часто имеют «своих» людей в кредитных и финансовых учреждениях

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15 тысяч украинцев потеряли паспорт с начала 2019 года. Именно такие данные предоставили в МВД. Нередко утерянные или украденные документы попадают в руки мошенников. Преступники могут оформить кредит на ваше имя за считанные часы, предостерегает эксперт по безопасности. Часто они имеют своих людей в финансовых учреждениях.

"С измененной фотографией и поддельным паспортом можно сделать многое. В том числе и получить кредиты в финансовых учреждениях, и в кредитных союзах – это уже зависит от того, насколько специалист заведения заинтересован проверить достоверность ваших данных", – отмечает Сергей Кириленко, эксперт по безопасности.

Вторая опасность – мошенники. Выведав ваши персональные данные, они могут легко получить доступ к банковским счетам. И опустошить их за считанные минуты. Такие преступники находят жертву заранее и собирают информацию, которая предоставит доступ к ее интернет-банкингу, объясняет эксперт:

"Это могут сделать мошенники, которые очень хорошо вас знают, и уже готовились конкретно украсть ваши деньги".

И третья опасность, подстерегающая вас после потери паспорта. Мошенники могут сдать кому-то несуществующую квартиру, предъявить ваш документ, взять подписку и исчезнуть. По той же схеме продают и вещи в интернете. Аферисты один раз используют паспортные данные для идентификации, а дальше будут обманывать людей от вашего имени.

Чаще всего мошенники ловят жертву на доверии.

"Мошенники всегда манипулируют на жажде людей, и на доверии. Человек сбросил паспорт и в принципе не сомневается. Через интернет или брокера не может проверить достоверность данных тем более паспорт, если он хорошо поддельный", – рассказывает эксперт.

Если вы потеряли паспорт, действовать следует немедленно, отмечает адвокат. Обязательно пишите заявление в полицию.

Дмитрий Моргун, адвокат:

"Если есть потеря документа, я все же советовал бы идти по закону – это обращение в правоохранительный орган и получение соответствующего документа о том, что ты потерял такой документ. Этот документ будет для вас доказательством невозможности обращения к вам коллекторов, кредиторов".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, как мошенники берут онлайн-кредиты на чужое имя и отдают пострадавших на растерзание коллекторам. Чтобы выбить из вас долги, коллекторы пойдут на что угодно. Они будут звонить вашим близким и родным, соседям и работодателям. Развешивать объявления с вашим фото в районе.

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