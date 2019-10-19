Украинцы стали массово торговать долгами: кто их покупает и зачем

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

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Украинцы стали чаще пытаться продать проблемные долги. Тенденцию подтверждают юристы и многочисленные объявления физлиц, предлагающих выкупить у них кредиты – таких предложений в стране уже сотни, хотя несколько лет тому назад таковых были считанные единицы. Продавцы завлекают покупателей тем, что последний может заплатить, например, лишь 70% от суммы, а потом после собственных усилий взыскать с должника полную сумму.

Мы пообщались с несколькими из тех, кто разместил объявления о продаже долга. Автор одного из последних говорит, что его сообщение о продаже долга уже перестало быть актуальным.

"Да, действительно, один из моих знакомых задолжал мне 3900 долларов. Вернуть деньги оказалось проблемой. В итоге я решил продать долг, чтобы вернуть хотя бы половину суммы. Покупатель нашелся достаточно быстро. На встречу приехал такой покупатель, что аж страшно было на него смотреть. Да еще и со шрамом на лице. Думаю, что он системно выкупает чужие долги и так зарабатывает на этом. За $1950 я продал ему долг, отдав нотариально заверенную расписку должника", – рассказал нам киевлянин Алексей В.

Автор следующего объявления, львовянин Кирилл Р., говорит, что около двух лет тому назад занял своему знакомому на развитие бизнеса $3 тыс., но возврата так и не дождался.

"Есть расписка должника, он не против возвращать деньги, но, правда, частями", – рекламирует свой "товар" Кирилл.

На наше уточнение, какая именно расписка есть в наличии, автор объявления признался, что она не заверена нотариусом. Но тут же добавил, что сам должник не против того, что долг будет перепродан третьему лицу.

"Кстати, если хотите успеть, то поспешите – у меня есть еще один желающий купить этот долг", – утверждает автор объявления.

Юристы считают, что в Украине стали чаще продавать долги по нескольким причинам.

"Многих людей приводит в отчаяние то, что гражданские дела рассматриваются в судах очень долго. Это происходит часто из-за того, что в судах дефицит кадров, сами же суды перегружены работой. Продажа долга часто происходит из-за того, что люди больше верят в свои силы", – говорит юрист и адвокат Иван Либерман.

По его словам, при покупке долга нужно быть крайне острожным, потому как есть большая вероятность остаться ни с чем. При этом юрист добавляет, что продажа долга одним физлицом другому – сомнительна с точки зрения закона.

"Люди, продающие долги, как правило, не обращаются в суд для того, чтобы тот установил человека должником. Другими словами, просто-напросто нет решения суда о том, что человек, одолживший деньги, является должником. У продавцов по факту ничего нет на должника, кроме расписок и договоров, – говорит Либерман. – Вторая категория продавцов – это те, кто имеет на руках решение суда о том, что ему действительно должны деньги, но эти люди из-за своей неосведомленности не обращаются в исполнительную службу и правоохранительные органы. Хотя именно такой вариант возврата долга – законный. Другими словами, если человек не отдает долг, уклоняясь от выполнения судебного решения, то ему грозит уголовная ответственность даже за уклонение от уплаты".

Как ранее писали новости "Сегодня", в Украине стала распространенной практика, когда на уровне государства распродается имущество граждан, задолжавших алиментные выплаты.

А недавно в Киевской области нападающие запугивали своего должника стрельбой из пистолета:

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