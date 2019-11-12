Украинцы несут сбережения в банки – НБУ

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Несмотря на то, что украинцам стали меньше платить по валютным депозитам, их объем в банках за октябрь вырос на 2%, до 15,8 млрд в долларовом эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). При этом объем гривневых вкладов в за октябрь увеличился на 1,1% – до 576,9 млрд гривен.

С начала 2019 года объем гривневых депозитов вырос на 6,8%, валютных – на 18,2%.

Кроме того, остатки по кредитам в гривне выросли на 0,5% за октябрь и на 1,3% – с начала года, до 618,9 млрд гривен. Остатки по валютным кредитам выросли на 0,7% за октябрь, но сократились на 6,2% с начала года – до 15,6 млрд долл.

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Напомним, ранее эксперты поделились с сайтом "Сегодня" прогнозами состояния банковской системе Украины и объяснили, куда вложить деньги, чтобы заработать. В целом специалисты советуют поторопиться с оформлением банковских вкладов, поскольку, по их мнению, ставки по депозитам продолжат снижаться.

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Кроме того, новости "Сегодня" также узнали, как сохранить сбережения в условиях падения курса доллара. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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