Украинцы несут валюту в банки: сколько долларов купили и продали

Пока в мире отмечали стабильность украинской валюты во время пандемии коронавируса, украинцы продолжали активнее продавать доллары и евро банкам, чем покупать их. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, в мае по сравнению с апрелем украинцы увеличили продажу валюты на 15,4% – до 908,8 млн долларов в эквиваленте, а покупку – на 16,8%, до 860,2 млн долларов в эквиваленте. Таким образом, объем продажи превысил объем покупки на 48,5 млн долларов.

Впрочем, если сравнивать с докарантинным февралем, то объем операций на наличном рынке валюты заметно сократился – продажа валюты упала в 1,6 раза, а покупка – в 1,4 раза.

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В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты преобладал над объемом покупки. Разница ними составила 570,9 млн долларов.

Напомним, ранее во время отчета в Верховной Раде глава Национального банка Яков Смолий заявил о том, что ажиотаж на валютном рынке Украины закончился, а предложение иностранной валюты на межбанке уже выше, чем было до введения всеукраинского карантина.

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