Украинцы переходят с налички на банковские карты – UPC

Клиенты банков чаще рассчитываются карточками в магазинах, чем в интернете

В 2017 году украинцы оплатили картами банков-клиентов Украинского процессингового центра (UPC) больше 231 млн покупок на территории Украины и за ее пределами. Об этом говорится в исследовании UPC.

Несмотря на создание все большего количества интернет-магазинов и онлайн-сервисов, держатели платежных карточек все еще продолжают более активно использовать свои карты для расчетов в магазинах, чем в интернете.

Так, по данным аналитиков, в 2017 году держатели платежных карт банков-клиентов UPC совершили в 6 раз больше безналичных расчетов в магазинах, чем в интернете. Было совершено более 31 млн онлайн-оплат, а в магазинах – больше 200 млн транзакций.

Держатели платежных карточек все чаще используют карты для ежедневных покупок. В Украине потребители активно рассчитываются карточками в продуктовых магазинах и супермаркетах, именно там было совершено более 61% покупок с помощью платежных карт. А средняя сумма чека составила 123 грн.

На втором месте — расчеты в ресторанах, каждая десятая транзакция. Далее расположились автозаправочные станции и аптеки, на долю которых приходится по 6% от всех покупок картами в POS-терминалах. Замыкают пятерку лидеров хозяйственные и строительные магазины (3%).

В 2017 году за рубежом, наоборот чаще всего использовали платежные карты для расчетов в ресторанах. Там было уплачено 26% от общего количества расчетных сделок, а средняя сумма чека составила в эквиваленте 1000 грн. При этом расчеты в продуктовых магазинах и супермаркетах не слишком уступили по количеству транзакций и заняли 2 место (24%). Каждой десятой сделкой была оплата туристических услуг, а на долю с покупок одежды приходится 8% транзакций. На пятом месте по количеству транзакций оказались расчеты на автозаправочных станциях (6%).

В сфере онлайн-торговли наблюдается совсем другая ситуация. Бесспорным лидером среди украинских сайтов по количеству интернет-транзакций стали сервисы пополнения счетов мобильных телефонов — 49%. Средняя сумма чека составила 71 грн.

На втором месте оказались сервисы оплаты коммунальных платежей (19%), а на третьем месте — сервисы покупки авиа и железнодорожных билетов (7%). Замыкают этот топ-лист интернет-магазины косметики и почтовые сервисы, доля которых составила по 3% от всех онлайн-расчетов.

Украинцы также охотно совершают покупки на иностранных сайтах. Средняя сумма чека составила в эквиваленте 400 грн. Напомним, украинцы получили новые правила ввоза посылок из-за границы – они затронут тех, кто много заказывает из-за границы.

Таким образом, несмотря на то, что количество онлайн-покупок увеличилось на 26%, сравнивая показатели 2016 и 2017, держатели платежных карточек все же чаще делают покупки карточками в магазинах, чем в интернете.

Как ранее предупреждали эксперты, мошенники придумали новые способы "обчищать" счета украинцев. Жертвами обмана могут стать пользователи и банкоматов, и POS-терминалов: