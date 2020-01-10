Украинцы платят налоги на недействительные счета: почему так происходит

За три рабочих дня во время зимних праздников на недействующие счет направили более 270 тысяч гривен

День бухгалтера отмечаем в июле 2019 года / Фото: Pixabay

Государственная казначейская служба с 1 января перешла на новые счета IBAN для зачисления налогов и сборов. В течение трех операционных дней 2020 года налогоплательщики направили более 270 000 гривен на недействительные счета.

Новые счета ввели с учетом международного номера банковского счета IBAN.

На них причисляют налоги, сборы, платежи в государственный и местные бюджеты. При этом, счета, открытые по плану счетов бухгалтерского учета, уже закрыты.

В течение трех операционных дней 2020 налогоплательщики направили 271,7 тысячи платежных транзакций в недействующие счета. Эти деньги возвращаются в банки, через которые осуществлялась оплата, как невыясненные поступления.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 1 января 2020 года Государственная казначейская служба ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

Изменение счетов учитывает переход на международный номер банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков, в соответствии с требованиями постановления НБУ от 28.12.2018 №162 "О введении международного банковского счета (IBAN) в Украине".

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В Госказначействе обращают внимание, что счета, которые были открыты по Плану счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов, утвержденного приказом Государственного казначейства Украины от 28.11.2000 №119, с 1 января 2020 года закрыты. Соответственно средства, которые уплачиваются на такие счета, казначейство не причисляет, а возвращает плательщикам как невыясненные поступления.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года. Как объяснили в пресс-службе Национального банка (НБУ), теперь номера счетов содержат 29 символов, что гораздо удобнее, так как количество реквизитов оформление расчетных документов сократилось.

Также мы сообщали о том, что НБУ утвердил изменения в инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, вступающих в силу с 13 января 2020 года. Заполнять документы на перевод средств станет проще благодаря обновлению требований Нацбанка к заполнению реквизитов расчетных документов: в них исключат реквизит "Код банка", поскольку международный номер банковского счета (International Bank Account Number, IBAN) уже включает в себя эту информацию.

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