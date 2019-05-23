Украинцы повально не ведут личный бюджет: названы основные правила экономии

Существует множество "фианансовых пробоин", через которые деньги могли бы и не вытекать

Фото: Сегодня

Подавляющее большинство украинцев не ведут учет доходов и расходов. Об этом рассказала заведующая сектором финансовой грамотности отдела связей с общественностью и финансового просвещения Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Олеся Шницер.

"Около 90% украинцев не ведут собственный бюджет, объясняя это тем, что имеют такой доход, который можно буквально по памяти расписать. Однако когда человек начинает записывать свои расходы, он обнаруживает, что существует множество "пробоин в бюджете", через которые деньги могли бы и не вытекать", – цитирует эксперта пресс-служба ФГВФЛ.

Шницер также дала советы по приобретению правильных финансовых привычек.

"Существует несколько общих правил экономии средств. С регулярного дохода, например, заработной платы, рекомендуется ежемесячно откладывать 10%. Сэкономленная таким образом сумма будет служить резервом в случае непредвиденных расходов. С нерегулярных доходов, таких как премия, подарок или какой-то выигрыш, нужно откладывать не менее 50%", — рекомендует Шницер.

По ее словам, приумножить сэкономленные средства можно, положив их на депозит. Для максимально эффективного использования этого инструмента необходимо учитывать несколько факторов, в частности, срок размещения вклада и его доходность, а также убедиться, что выбранный вид вклада подпадает под гарантии ФГВФЛ. Как известно, сумма вклада, который гарантирует Фонд, не должна превышать 200 тыс. гривен (за исключением ряда государственных банков).

Напомним, ранее в Украине подсчитали выплаты вкладчикам обанкротившихся банков. По состоянию на 1 мая 2019 года в стадии ликвидации находились 87 банков.

Основные показатели деятельности Фонда гарантирования вкладов физлиц. Инфографика: ФГВФЛ

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