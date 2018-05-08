Украинцы продают больше долларов, чем покупают – НБУ

Украинцы в апреле 2018 года продали больше наличной иностранной валюты, чем купили у банков. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, чистая продажа, то есть превышение продажи над покупкой, наличной иностранной валюты через банковскую систему составила 234,7 млн долларов в эквиваленте. В этой статистике учитываются только операции физических лиц.

За месяц банки продали населению наличной валюты на 650,1 млн долларов, а купили – на 884,8 млн долларов.

С начала 2018 года чистая продажи наличной валюты населением через банки составила 615,5 млн долларов.

Напомним, курс иностранных валют в последнее время настраивает потребителя на оптимистичный лад. И доллар, и евро в последнее время дешевеют, гривня укрепляется. Эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему доллар дешевеет медленнее евро, и спрогнозировали серьезные скачки курса.

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни. Кроме того, согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.