Украинцы продают больше долларов, чем покупают – НБУ

Вчера, 16:58

Национальный банк подсчитал чистую продажу валюты населением

Украинцы продают больше долларов, чем покупают &ndash; НБУ
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Украинцы в апреле 2018 года продали больше наличной иностранной валюты, чем купили у банков. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, чистая продажа, то есть превышение продажи над покупкой, наличной иностранной валюты через банковскую систему составила 234,7 млн долларов в эквиваленте. В этой статистике учитываются только операции физических лиц.

За месяц банки продали населению наличной валюты  на 650,1 млн долларов, а купили – на 884,8 млн долларов.

С начала 2018 года чистая продажи наличной валюты населением через банки составила 615,5 млн долларов.

Напомним, курс иностранных валют в последнее время настраивает потребителя на оптимистичный лад. И доллар, и евро в последнее время дешевеют, гривня укрепляется. Эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему доллар дешевеет медленнее евро, и спрогнозировали серьезные скачки курса.

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни. Кроме того, согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.
доллар, нбу, банки, валюта

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Источник:

"Сегодня"

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