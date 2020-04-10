Украинцы размещают деньги в банках: Нацбанк считает, что паника позади

Если в марте украинцы скупали доллары и подумывали о снятии депозитов, то теперь они несут деньги в банки, размещая там вклады накануне возможного экономического кризиса. Об этом рассказали в Национальном банке, зафиксировав увеличение притока вкладов в банковский сектор.

"Украинцы не снимают и наоборот возвращают средства в банки. Никаких ограничений – ни на выдачу депозитов, ни на валютные операции нет, и принимать их не будем", – сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Напомним, ранее в НБУ отмечали, что в течение марта украинцы вывели из банков около 2,75 млрд гривен своих вкладов.

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Однако сейчас регулятор отмечает, что финансовая система Украины преодолела пик паники, связанной с пандемией коронавируса и объявлением всеукраинского карантина.

"Украина вошла в новый экономический кризис более подготовленной, чем в предыдущие разы: банковская система здорова и платежеспособна, уровень валютных резервов высок", – рассказали в Нацбанке.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк, который прилагает максимум усилий для стабилизации ситуации во время всеукраинского карантина, не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Однако 9 апреля топ-менеджмент НБУ поделился опасениями с американскими коллегами о том, что если Украина не заключит новой программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, нашу страну ожидает жесткий макроэкономический сценарий.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года международные (золотовалютные) резервы Украины составили 24,92 млрд долларов США в эквиваленте. После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года.

Сайт "Сегодня" писал о том, что Украина в шаге от подписания новой кредитной программы сотрудничества с МВФ на 8 млрд долларов. Из этих денег Фонд готов оперативно выделить не менее 2 млрд долларов, что позволит практически сразу же направить средства на борьбу с эпидемией коронавируса. Свое финансирование Украине вместе с МВФ могут предложить Евросоюз (500 млн долларов) и Всемирный банк (1 млрд долларов).

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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