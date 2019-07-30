Фото: Mikhail Palinchak

Украинцы с ID-картами жалуются на обслуживание в банках: СМИ узнали позицию НБУ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/id-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/id-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 2019-07-30T16:03:01+03:00 Финансы Нацбанк направил финучреждениям телеграмму с требованиями

У украинцев с ID-паспортами остались проблемы с открытием банковских счетов. Банки не оснастили все свои отделения специальными устройствами, считывающими информацию с ID-карт, потому людям по-прежнему приходится носить с собой справки в бумажной форме. Речь об этом идет в телеграмме Нацбанка, на которую ссылается UBR. По данным издания, документ подписал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский.

"В Национальный банк продолжают поступать жалобы от граждан-клиентов банков или потенциальных клиентов, которые обращаются в банки для открытия счетов, на отсутствие в отделениях банков устройств для считывания информации с бесконтактного электронного носителя ID-карты", - отмечает издание со ссылкой на документ.

Также сообщается, что регулятор заявил о требованиях к банкам закупить считывающие устройства для всех отделений. Чиновники напомнили, что ID-паспорта стали выдавать в Украине еще в 2016 году, и была масса времени для адаптации к ним.

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"Следует учесть, что число граждан, которые получают ID-карты, постоянно увеличивается, а со временем такие лица будут преобладать среди клиентов. Так что вопрос надлежащего обслуживания банками клиентов с ID-карточками требует безотлагательного решения", — подчеркивается в телеграмме Нацбанка.

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Издание отмечает, что регулятор потребовал от банков к 12 августа 2019 года отчет по трем пунктам:

статистику по общему количеству филиалов и отделений банка, оснащенных оборудованием для считывания информации с ID-карты;

данные об общем количестве филиалов и отделений банка, в которых отсутствуют устройства для считывания информации с ID-карты;

проблематику (с перечнем вопросов технического, организационного характера) обеспечения банковских точек считывающими устройствами.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что получить паспорт в Украине стало дороже – цены поднялись и на "заграны", и на ID-карты:

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