Украинцы смогут дистанционно открывать счета в банках

С 28 апреля в Украине вступили в силу новые требования для осуществления платежей. Банки теперь обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому начнут мониторить все финансовые операции с наличными а также денежные переводы в Украине и из-за границы – от 5 тыс. гривен. Как сообщила пресс-служба Национального банка (НБУ) 21 мая, регулятор изменил свою нормативную базу в связи с этими требованиями.

При этом Нацбанк утвердил правила, которые сделают возможным дистанционное открытие счетов. То есть банки смогут устанавливать и подтверждать данные своих клиентов удаленно. Более того, такая услуга, по данным НБУ, будет работать не только с ID-картами, но и с бумажными паспортами-"книжками".

"28 апреля вступил в силу новый закон. Поэтому все регуляторы, в том числе и НБУ, должны привести свою нормативную базу с требованиями закона. Мы это уже сделали", – говорится в сообщении. В НБУ также уточнили, что банки получили отсрочку для настройки процессов финансового мониторинга. На это у них есть время до конца года.

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В частности, для банков также:

установлен порядок замораживания/размораживания активов лиц из списка террористов;

установлен перечень критериев риска и индикаторов подозрительных операций;

изменен порядок выявления конечных владельцев бизнес-клиентов. Отныне банки должны принимать информацию из разных источников, а не только из единого реестра юрлиц, физлиц-предпринимателей;

банк определяет ответственного работника за финмониторинг;

предоставлены признаки ненадлежащей системы управления рисками банка.

А о том, что изменилось в правилах по "безналу" для простых украинцев, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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