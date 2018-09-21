Украинцы смогут покупать гособлигации через мобильное приложение – НБУ

Запустить продажу ОВГЗ для физлиц в удобном формате – с мобильной платформы, – планируют уже в 2019 году

Несколько компаний и банков в настоящее время разрабатывает мобильное приложение для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом рассказал начальник отдела депозитарного обслуживания государственных ценных бумаг Национального банка Украины (НБУ) Андрей Супрун во время ежегодного "Украинского финансового форума" в Одессе, организованного инвестгруппой ICU.

"Думаю, в следующем году, возможно, в начале года, покупка физическими лицами ОВГЗ сможет происходить в несколько нажатий в мобильном приложении. Сразу несколько участников рынка сейчас работают над созданием такого решения", – рассказал чиновник.

Супрун добавил, что НБУ, со своей стороны, предоставляет разработчикам необходимую поддержку.

"Мы пишем открытое API (программный интерфейс приложения, в данном случае с открытым исходным кодом. – Ред.) и позволяем всем включиться в эту конкуренцию, предоставлять соответствующую услугу рынку", – сказал он.

Помимо этого, представитель НБУ напомнил об открытии в ближайшее время возможности подавать брокерские заявки на первичном рынке ОВГЗ.

"Фактически уже следующий аукцион может проходить с возможностью для любого инвестора подавать свои заявки Министерству финансов через первичных дилеров. Это должно улучшить показатели привлечения финансирования, в первую очередь, у населения", – сказал Супрун.

В НБУ считают эти инициативы взаимовыгодными для государства и населения.

"Государство получает ресурс, физлицо – хороший процент, почти не облагаемый налогом, в отличие от депозитов, а также 100%-ную госгарантию на любую сумму", – подытожил Супрун.

Отметим, летом НБУ сделал шестимесячные гособлигации более привлекательными для банков, включив их в перечень высоколиквидных активов. Теперь такие ценные бумаги принимаются в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) банка – а регулятор следит за тем, чтобы банки в Украине соответствовали установленным нормативам по ликвидности.

В НБУ объяснили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.