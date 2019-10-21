Украинцы смогут стать банкротами: новый кодекс вступил в силу

Документ был подписан президентом еще полгода назад

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В Украине с сегодняшнего дня, 21 октября, введен в действие Кодекс по процедурам банкротства, который Верховная Рада приняла еще в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что Кодекс по процедурам банкротства – это первый за время независимости Украины комплексный документ, который регулирует все процедурные вопросы банкротства. Кодекс содержит много положений, которые перекликаются с мировыми стандартами.

"Приведение действующего законодательства к современным реалиям и мировым тенденциям должно положительно отразиться на экономике и инвестиционном климате в стране. В частности, благодаря введению кодекса, Украина в следующем году может подняться на 10 позиций в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса", – отметила замминистра юстиции Валерия Коломиец.

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Кроме того, что кодекс, расширил права кредиторов и уменьшает количество оснований для обжалования промежуточных судебных актов, он также узаконил банкротство физических лиц.

"Кодекс урегулировал принципиально новую для Украины процедуру восстановления платежеспособности физических лиц. Основные принципы этой процедуры достаточно лояльны по отношению к банкроту: открытие процедуры исключительно по инициативе должника, возможность удовлетворения требований кредиторов путем реструктуризации и/или погашения долгов путем реализации имущества, входящего в ликвидационную массу, неприкосновенность жилища, невозможность повторной процедуры банкротства", – отметили в Минюсте.

Напомним, Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства 18 октября 2018 года, а в апреле 2019 года документ подписал пятый президент Петр Порошенко. В кодексе указано, что он вступает в силу через полгода после подписания.

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