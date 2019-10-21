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Украинцы смогут стать банкротами: новый кодекс вступил в силу

21 октября, 14:12

Документ был подписан президентом еще полгода назад

/ Фото: Pixabay

В Украине с сегодняшнего дня, 21 октября, введен в действие Кодекс по процедурам банкротства, который Верховная Рада приняла еще в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что Кодекс по процедурам банкротства – это первый за время независимости Украины комплексный документ, который регулирует все процедурные вопросы банкротства. Кодекс содержит много положений, которые перекликаются с мировыми стандартами.

"Приведение действующего законодательства к современным реалиям и мировым тенденциям должно положительно отразиться на экономике и инвестиционном климате в стране. В частности, благодаря введению кодекса, Украина в следующем году может подняться на 10 позиций в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса", – отметила замминистра юстиции Валерия Коломиец.

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Кроме того, что кодекс, расширил права кредиторов и уменьшает количество оснований для обжалования промежуточных судебных актов, он также узаконил банкротство физических лиц.

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"Кодекс урегулировал принципиально новую для Украины процедуру восстановления платежеспособности физических лиц. Основные принципы этой процедуры достаточно лояльны по отношению к банкроту: открытие процедуры исключительно по инициативе должника, возможность удовлетворения требований кредиторов путем реструктуризации и/или погашения долгов путем реализации имущества, входящего в ликвидационную массу, неприкосновенность жилища, невозможность повторной процедуры банкротства", – отметили в Минюсте.

Напомним, Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства 18 октября 2018 года, а в апреле 2019 года документ подписал пятый президент Петр Порошенко. В кодексе указано, что он вступает в силу через полгода после подписания.

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Источник: Сегодня

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