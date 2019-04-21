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Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

Сегодня, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Фото: Pixabay

Украинцы, погрязшие в долгах, теперь смогут их не платить на законных основаниях. Президент подписал Кодекс о банкротстве, который Рада приняла еще полгода назад, 18 октября 2018 г. Действовать он начнет с 19 октября 2019 г. Главное — впервые в Украине для физлиц предусмотрена возможность банкротства (для юрлиц она есть с 1992  г.) и разработан механизм признания человека неплатежеспособным. "Сегодня" выяснили, как это будет работать.

Как будет работать механизм

Ключевые моменты Кодекса такие. Начать процедуру банкротства может только само физлицо, а не его кредиторы, если оно полагает, что не может преодолеть свои финансовые трудности другим способом. Для этого человеку нужно подать заявление в хозсуд по месту проживания. Но для начала рассмотрения дела судом необходимо, чтобы: общая сумма долга была не менее 30  минзарплат (111  690  грн, чуть более 4000 долларов); должник прекратил рассчитываться по долгам либо два месяца и более платит не более половины ежемесячного взноса по каждому из кредитов; есть постановление суда об отсутствии у должника имущества, которое можно взыскать в счет долга. После открытия дела сторонам даются два месяца на договоренности о реструктуризации (рассрочке) долгов, рассрочка не может быть более 10 лет. Не договорились — имущество должника начинают продавать с молотка. При этом, если банкрот утаил какое-то имущество или деньги, принадлежащие ему лично либо его семье, дело о банкротстве прекращается. В ходе процесса все нажитое не отберут, у банкрота останется жилье: квартира площадью не более 60 кв. м и дом — не более 120  кв. м, причем на одного члена семьи должно приходиться не менее 13,5 кв.  м общей площади. То есть на 5 человек это уже квартира в 67,5 кв. м.

Также не отберут накопления должника на старость в пенсфондах и фондах соцстраха. Вопросы банкротства будет решать арбитражный управляющий — назначенный судом лицензированный специалист с юридическим или экономическим образованием и опытом работы, его услуги оплачивают за счет средств банкрота. Только управляющий может общаться со сторонами процесса, никакие коллекторы терроризировать неплательщика не имеют права. После завершения процедуры банкротства все долги физлица считаются погашенными, даже если его имущества и накоплений не хватило для окончательных расчетов.  

Плюсы и минусы

Как разъяснил "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, основной плюс для физлиц в том, что они смогут "обнулить" свои долги цивилизованным способом, без общения с коллекторами.

"При этом не может быть открыта процедура банкротства в отношении тех физлиц, кто, например, взял потребительский кредит либо заем, полученный на бизнес-цели, истратил не по назначению, допустим, проиграл в казино, то есть у аферистов не получится взять кредит и уклониться от его выплаты, — уточнил Пендзин. — Но взамен банкрот теряет свою деловую репутацию. Это плохо для предпринимателей, так как им вряд ли в течение ближайших пяти лет после банкротства дадут кредит для открытия нового дела, поэтому придется искать работу по найму".

Финансовый аналитик Игорь Шевченко опасается, что принятая процедура банкротства физлиц станет активно использоваться в коррупционных схемах для получения крупных кредитов и законного ухода от ответственности за их невыплату.

"Закон не снижает риски для банков, но, возможно, позволит им в перспективе решить проблему безнадежных кредитов путем их списания", — резюмировал Шевченко.

Выиграют ипотечные заемщики

По мнению экспертов, от разрешения банкротства для физлиц в первую очередь выиграют ипотечные заемщики, взявшие 10 и более лет назад долларовый кредит на покупку квартиры по действовавшему курсу 8 грн/$ и не погасившие долг. Таких должников насчитывается несколько десятков тысяч, многие из них годами не платят, не боясь выселения, так как с 2014 г. на него действует мораторий.

"Новый Кодекс отменяет мораторий, но, так как человека не могут выселить из единственного жилья, то по факту такой заемщик, пожелавший объявить себя банкротом, cможет получить квартиру площадью до 60 кв. м (если больше — жилье продадут и купят меньшее), даже если он за нее и не заплатил полную стоимость в валюте, — анализирует Пендзин. — Также ему будут списаны все набежавшие штрафы и пени, начисленные кредитором. Но  взамен придется расстаться с другим имуществом: автомобилем, мебелью, вкладами в банке".  

Напомним, ранее стало известно, что монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку". Поставщики услуг бьют тревогу, так как в марте, когда начали выдавать субсидии живыми деньгами, вал неплатежей по счетам резко увеличился.

Также "Сегодня" писали о том, как вернуть деньги тем, кто стал заложником сбоя системы и не получил "потерянную субсидию". Из-за сбоя в системе компенсация упала на счет в Ощадбанке, а субсидиантам забыли сказать об этом.

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Тег долги, банкрот, механизм, банкротство

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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