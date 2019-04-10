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Украинцы стали "уносить" депозиты из банков

Сегодня, 11:08

Динамика ухудшилась в марте, но показатели с начала года остались оптимистичными

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Украинцы стали "уносить" депозиты из банков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f3c/80e/5c3f3c80efaed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f3c/80e/5c3f3c80efaed.jpg Финансы Динамика ухудшилась в марте, но показатели с начала года остались оптимистичными

Гривневые депозиты в украинских банках в марте 2019 года сократились в денежном выражении на 1%, до 539,4 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Объем валютных депозитов в марте также уменьшился – на 0,7%, до 13,4 млрд долларов в эквиваленте.

При этом с начала 2019 года объем гривневых депозитов сократился на 0,1%, а вот валютных, наоборот, вырос – на 0,2%. 

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Что касается кредитов, то остатки по банковским займам в гривне за март выросли на 0,9%, но с начала года все равно сократились в таких же пределах - до 605,5 млрд гривен. 

Остатки по валютным кредитам, которые доступны только для бизнеса за март выросли на 1,5%, но сократились с начала года на 1,7% - до 16,3 млрд долларов в эквиваленте.

Напомним, ранее в НБУ отмечали, что доверие украинцев к банкам и гривне возвращается, а в целом объемы гривневых депозитов населения даже превысили докризисный уровень. Но доверять банкам деньги на длительный срок люди все еще не спешат, предпочитая открывать гривневые счета "до востребования" и краткосрочные депозиты.

Кроме того, "Сегодня" разобрались, куда выгодно вкладывать деньги в 2019 году, и нужно ли инвестировать в государственные облигации.

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Тег НБУ, банки, депозиты, кредиты

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Сегодня

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