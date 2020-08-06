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Украинцы восьмой месяц подряд "сдают" доллары банкам

6 августа, 16:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Население продолжает продавать больше иностранной валюты, чем покупать

На фоне июльского повышения курса доллара украинцы продолжили продавать через банки больше валюты, чем покупать. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Так, украинцы в июле продали через банковскую систему 1,542 млрд долл., то есть на 22 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили. Продажа валюты превышает ее покупку восьмой месяц подряд.

Читайте также: Украина теряет деньги заробитчан: данные Нацбанка

С начала 2020 года – за январь-июль – украинцы продали через банковскую систему на 970 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

В тренде
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Ранее Нацбанк также сообщил, что количество вкладов населения и бизнеса в украинских банках продолжило расти во втором квартале 2020 года. В то же время ставки по гривневым депозитам населения продолжили падать и составили на конец июня в среднем 9,6%, а на конец июля – уже 9%.

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Напомним, инвестировать можно не только в покупку валюты, но и в гривневые вклады в украинских банках. Но как это делать правильно, чтобы не потерять сбережения, смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

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НБУ валюта население валютный рынок

Источник: Сегодня

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