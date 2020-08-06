Украинцы восьмой месяц подряд "сдают" доллары банкам

На фоне июльского повышения курса доллара украинцы продолжили продавать через банки больше валюты, чем покупать. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Так, украинцы в июле продали через банковскую систему 1,542 млрд долл., то есть на 22 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили. Продажа валюты превышает ее покупку восьмой месяц подряд.

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С начала 2020 года – за январь-июль – украинцы продали через банковскую систему на 970 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Ранее Нацбанк также сообщил, что количество вкладов населения и бизнеса в украинских банках продолжило расти во втором квартале 2020 года. В то же время ставки по гривневым депозитам населения продолжили падать и составили на конец июня в среднем 9,6%, а на конец июля – уже 9%.

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Напомним, инвестировать можно не только в покупку валюты, но и в гривневые вклады в украинских банках. Но как это делать правильно, чтобы не потерять сбережения, смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

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