Украинцы, взявшие кредиты, получат каникулы по выплате процентов и штрафов

Парламент разрешил во время карантина не погашать долги по потребительским кредитам

Украинцы, которые брали потребительские кредиты, освобождаются от ответственности перед кредитором за просрочку платежей с 1 марта по 30 апреля 2020 года и от штрафных санкций за этот период.

Такие нормы, направленные на облегчение прохождения карантина и экономического кризиса, прописаны в Законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3220).

Помимо этого, кредиторам запрещается с 1 марта по 31 мая 2020 года повышать проценты за пользование потребительскими кредитами (кроме кредитов по изменяемым, "плавающим" ставкам).

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Напомним, Нацбанк подготовил банковскую систему к работе во время трехнедельного карантина, однако попросил украинцев воздержаться от визитов в финансовые учреждения для сохранения здоровья, используя дистанционные сервисы, поскольку купюры могут способствовать распространению вируса.

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Также мы писали о том, что в связи с объявленным в Украине общенациональным карантином все деньги, которые поступают в оборот НБУ, будут дезинфицировать.

А новости "Сегодня" подробно рассказывали о том, как будет происходить процесс обеззараживания купюр.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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