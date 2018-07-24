Украинская компания незаконно выдает кредиты и депозиты: НБУ предупредил о мошенниках

Расследовать деятельность "конторы", которая работает без лицензий, будут правоохранители

Национальный банк Украины (НБУ) обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать деятельность компании Royal Standard (ООО "Роялстендард"). Об этом сообщается на официальной странице НБУ в Facebook.

В Нацбанке отметили, что компания не имеет лицензии ни одного из регуляторов финансового рынка Украины, а потому занимается незаконным привлечением депозитов и выдачей кредитов.

"У компании Royal Standard, которая предлагает разместить у себя "депозиты" на нерыночных условиях – под 24-33% годовых в гривне и 18-22% годовых в USD – нет никакой лицензии НБУ. ... Национальный банк не предоставляет лицензий на привлечение депозитов, или кредитования структурам, которые не имеют статуса банка. В то же время компания не получала таких лицензий и в других регуляторов финансового сектора – Нацкомфинуслуг и НКЦБФР", – сообщили в НБУ.

"Доверчивым вкладчикам в этой компании обещают проценты, которые гораздо выше банковских. Деньги предлагают вносить наличными в офисе или перечислять на их банковский счет. Проценты обещают выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре", – отметили в НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Нужно поспешить: вклады в банках будут дорожать

При этом, как стало известно Нацбанку, вкладчики должны предоставить в залог движимое или недвижимое имущество, стоимостью вдвое больше стоимости "депозита".

"Просим граждан тщательно и внимательно относиться к любым организациям, которые предлагают разместить у себя вклады населения, и которые готовы кредитовать. Нужно проверять их официальную регистрацию, лицензии и условия предлагаемых сделок", – заявили в НБУ.

Как известно, предоставление услуг по кредитованию и привлечению вкладов в Украине подлежит обязательному лицензированию.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, как выбрать эффективный способ сохранить и приумножить сбережения.