Украинская МФО Милоан предлагает новую схему осознанного кредитования

Изменения призваны помочь клиентам не уходить в просрочку при возникновении сложных ситуаций

Еще осенью украинская микрофинансовая компания "Милоан" представила рынку МФО совершенно новую схему пролонгации займов. Главная цель компании при введении таких изменений — помочь украинцам более осознанно подходить к процессу кредитования и не уходить в просрочку при возникновении сложных ситуаций.

Новая пролонгация Miloan: в чем принцип

Получая кредит онлайн в МФО, каждый клиент подписывает договор, в котором четко прописаны все условия: проценты по займу, сроки и способы погашения, а также возможность пролонгации и все нюансы, которые касаются данной услуги.

Пролонгация займа — это продление срока пользования деньгами с оплатой только части долга (как правило, это проценты) в ситуации, если клиент не может полностью погасить кредит в отведенный срок. Основной принцип действия пролонгации у большинства МФО (такого же принципа придерживалась и компания "Милоан") — по истечении срока действия займа на карту клиент должен оплатить всю сумму процентов, начисленных за время пользования. После этого тело кредита останется прежним, а сам срок продлится ровно на столько же, как был изначально.

Пример: тело кредита — 1000 грн, ставка — 2% в день, срок — 10 дней, дата окончания — 1.02.2020.

На 1.02 долг составляет 1200 грн. Для пролонгации клиент оплачивает 200 грн (начисленные проценты), сумма кредита остается 1000 грн, а следующий окончательный срок погашения — 10.02.2020 — плюс еще 10 дней.

Однако, через 10 дней сумма долга составит снова 1200 грн.

Боль такой пролонгации в том, что заемщик, который не успевает погасить заем несколько раз подряд и пролонгирует его, постоянно просто платит деньги компании, а сам же уходит в минус, так как фактически его долг остается неизменным, а сумма процентов начисляется раз за разом одинаковая.

Такая схема знакома всем, но что же нового смогла предложить компания "Милоан" своим клиентам?

Согласно новому принципу пролонгации, введенному компанией в конце 2019 года, оформляя продление онлайн-займа, человек платит сумму, состоящую сразу из 3 элементов:

части тела кредита;

части процентов;

фиксированной комиссии.

В чем плюсы новой системы пролонгации от "Милоан"?

Согласно опросам, проведенным Miloan за время внедрения данной схемы, клиенты говорят о нескольких основных ее преимуществах:

Стало легче погасить кредит полностью, так как после пролонгации тело займа постепенно уменьшается, и, соответственно, в следующий срок погашения сумма процентов становится ниже. Клиенты не уходят в "бесконечную пролонгацию", так как даже если заемщик будет пролонгировать заем 5-7 раз — он постепенно, естественным образом и совершенно незаметно для себя погасит его полностью. Кредитоваться стало проще, так как даже в случае, когда заемщики не успевают погасить заем вовремя, они знают, что оформят выгодную пролонгацию и уже при следующем погашении сумма будет значительно меньше. У клиентов появилось больше доверия к компании, а также интереса к новым продуктам и скидкам с которыми можно ознакомится, войдя в личный кабинет Miloan.

Более 80% клиентов, которые пролонгировали заем в "Милоан" по новому принципу, отметили для себя его плюсы. В связи с успехом такого нововведения, компания готовит массу новых услуг в 2020 году, которые смогут сделать процесс получения займов для украинцев еще более простым и безопасным.

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