Украинские банки окончательно перешли на новые банковские счета

Украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года. Как объяснили в пресс-службе Национального банка (НБУ), теперь номера счетов содержат 29 символов.
"Благодаря сокращению количества реквизитов оформление расчетных документов стало более комфортным", – отмечают в НБУ.
У клиентов банков еще есть время для перехода на новый стандарт до 12 января 2020 года. При этом по состоянию на 31 октября участники системы электронных платежей НБУ уже проводили 66% платежей с использованием стандарта IBAN.
Кроме того, с 1 октября начали действовать новые счета для зачисления налогов по стандарту IBAN. Все уполномоченные органы уже должны выдавать новые реквизиты.
IBAN - International Bank Account Number, международный номер банковского счета.
К слову, ранее НБУ также разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":
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