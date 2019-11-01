Украинские банки окончательно перешли на новые банковские счета

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года. Как объяснили в пресс-службе Национального банка (НБУ), теперь номера счетов содержат 29 символов.

"Благодаря сокращению количества реквизитов оформление расчетных документов стало более комфортным", – отмечают в НБУ.

У клиентов банков еще есть время для перехода на новый стандарт до 12 января 2020 года. При этом по состоянию на 31 октября участники системы электронных платежей НБУ уже проводили 66% платежей с использованием стандарта IBAN.

Реклама

Кроме того, с 1 октября начали действовать новые счета для зачисления налогов по стандарту IBAN. Все уполномоченные органы уже должны выдавать новые реквизиты.

В тренде Россия в три раза сократит транзит газа через Украину – НБУ

IBAN - International Bank Account Number, международный номер банковского счета.

К слову, ранее НБУ также разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама