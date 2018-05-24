Украинские банки перестали закрываться и получили прибыль
Регулятор отчитался о результатах работы банковской системы
Банковская система Украины по результатам апреля 2018 года получила прибыль 2,05 млрд гривен. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
Доходы работающих платежеспособных банков суммарно составили 59,9 млрд грн, расходы – 49,18 млрд грн. Процентный доход – 11,02 млрд грн, комиссионный доход – 3,78 млрд грн.
При этом в течение апреля количество банков в Украине не изменилось – в стране работают 82 финучреждения с банковской лицензией.
По итогам первого квартала 2018 года банковская система получила 8,7 млрд грн прибыли, что стало рекордным достижением украинских банков.
В 2017 году убыток банковской системы составил 26,5 млрд грн, но большая часть этой суммы – потери ПриватБанка, который в 2018 году уже вышел на прибыль.
Напомним, ранее стало известно, что НБУ планирует обязать банки Украины установить дополнительное видеонаблюдение. Предполагается, что системы видеонаблюдения в банках должны быть зарегистрированы, а записи с видеокамер будут храниться не менее 14 суток для зон у касс и входа в банк, для помещения с сейфами – не менее 60 суток.
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