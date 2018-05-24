Украинские банки перестали закрываться и получили прибыль

Сегодня, 09:30

Регулятор отчитался о результатах работы банковской системы

Украинские банки перестали закрываться и получили прибыль
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Банковская система Украины по результатам апреля 2018 года получила прибыль 2,05 млрд гривен. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Доходы работающих платежеспособных банков суммарно составили 59,9 млрд грн, расходы – 49,18 млрд грн. Процентный доход – 11,02 млрд грн, комиссионный доход – 3,78 млрд грн. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При этом в течение апреля количество банков в Украине не изменилось – в стране работают 82 финучреждения с банковской лицензией.

По итогам первого квартала 2018 года банковская система получила 8,7 млрд грн прибыли, что стало рекордным достижением украинских банков. 

В 2017 году убыток банковской системы составил 26,5 млрд грн, но большая часть этой суммы – потери ПриватБанка, который в 2018 году уже вышел на прибыль.

Напомним, ранее стало известно, что НБУ планирует обязать банки Украины установить дополнительное видеонаблюдениеПредполагается, что системы видеонаблюдения в банках должны быть зарегистрированы, а записи с видеокамер будут храниться не менее 14 суток для зон у касс и входа в банк, для помещения с сейфами – не менее 60 суток. 
нбу, банки, доход, прибыль, убыток, банковская система

Вы сейчас просматриваете новость "Украинские банки перестали закрываться и получили прибыль". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Радикально. Отделения российских банков в Украине уже не раз подвергались блокадам

За бизнес с РФ в Украине будут наказывать: ВР предлагает штрафы и изъятие

21 Мая, 07:20

Депутаты хотят ужесточить закон "О санкциях". Эксперты: пострадают банки

Финансы

44% банков в одностороннем порядке могут менять договор

Как украинские банки хитрят с кредитами для народа

20 Мая, 07:40

Людям не дают заранее гасить займы. Эксперты: с нарушениями идите в суд
Загрузка...

Финансы

Украинцы продают больше долларов, чем покупают - НБУ

8 Мая, 16:58

Национальный банк подсчитал чистую продажу валюты населением

Финансы

Фото: 401kcalculator.org

Нацбанк определил, как будет работать кредитный реестр

7 Мая, 17:54

Банки смогут получить доступ к информации о потенциальных заемщиках и должниках
Загрузка...