Украинские банки побили исторический рекорд по прибыли: названы причины
Количество убыточных финучреждений в Украине заметно сократилось
Прибыль банковской системы Украины за 2018 достигла исторического максимума. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Так, по итогам 2018 года платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен.
В НБУ также объяснили, что прибыльности банков способствовали такие факторы:
- активизация кредитования, прежде всего розничного гривневого – более чем на 30% в годовом исчислении;
- снижение процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года;
- значительное уменьшение объемов формирования резервов.
"В прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 77 платежеспособных на 1 января 2019 года банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд гривен, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд гривен", – подчеркнули в НБУ.
Напомним, что по итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков. А за 11 месяцев 2018 года банковский сектор Украины получил 20 млрд гривен прибыли, что в 11 раз больше аналогичного показателя 11 месяцев 2017 год.
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