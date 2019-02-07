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Украинские банки побили исторический рекорд по прибыли: названы причины

Сегодня, 11:06

Количество убыточных финучреждений в Украине заметно сократилось

Фото: НБУ
Украинские банки побили исторический рекорд по прибыли: названы причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0ca/6f9/5c40ca6f91948.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0ca/6f9/5c40ca6f91948.jpg Финансы Количество убыточных финучреждений в Украине заметно сократилось

Прибыль банковской системы Украины за 2018 достигла исторического максимума. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Так, по итогам 2018 года платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен.

В НБУ также объяснили, что прибыльности банков способствовали такие факторы:

"В прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 77 платежеспособных на 1 января 2019  года банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд гривен, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд гривен", – подчеркнули в НБУ.

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Напомним, что по итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков. А за 11 месяцев 2018 года банковский сектор Украины получил 20 млрд гривен прибыли, что в 11 раз больше аналогичного показателя 11 месяцев 2017 год.

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Тег НБУ, банки, прибыль

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