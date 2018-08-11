Украинские банки скупают гособлигации

Сегодня, 06:10

По данным НБУ, портфель ОВГЗ в банках Украины вырос почти на 2,5 млрд грн

Фото: архив
Фото: архив

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 9 августа увеличился на 2,448 млрд грн, то есть на 0,68%, и составляет 364,261 млрд грн. Такие данные обнародовала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По информации Нацбанка, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,802 млрд грн, до 747,658 млрд грн. При этом портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений.

Объем гособлигаций внутреннего займа, выкупленных нерезидентами, сократился на 435 млн грн, портфель ОВГЗ юрлиц сократился на 141 млн грн, физлиц – на 71 млн грн.

Отметим, НБУ сделал шестимесячные гособлигации более привлекательными для банков, включив их в перечень высоколиквидных активов. Теперь такие ценные бумаги принимаются в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) банка – а регулятор следит за тем, чтобы банки в Украине соответствовали установленным нормативам по ликвидности.

В НБУ объяснили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.

Напомним, ранее Минфин предложил упростить покупку через банки облигаций для украинцев. Как заявила и.о. главы министерства Оксана Маркарова, ОВГЗ для населения пока тестируется в варианте с минимальной продажей на 1 млн грн, однако планируется запуск "розницы".

Также эксперты рассказали "Сегодня", как заработать на государственных облигациях:
НБУ, банки, облигации, ОВГЗ

Вы сейчас просматриваете новость "Украинские банки скупают гособлигации". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: Getty

"Надо бороться": в НБУ объяснили, почему транш МВФ не изменит экономику Украины

9 Августа, 14:57

Данилишин рассказал, что нужно сделать, кроме работы с Фондом

Финансы

Продажа российского Сбербанка в Украине откладывается: в НБУ назвали причины

9 Августа, 13:21

Белорусский Паритетбанк уже получил один отказ от украинского регулятора
Загрузка...

Финансы

Украинцы активно несут деньги на депозиты - НБУ

9 Августа, 10:32

Объем гривневых вкладов стремительно растет, но физлица не хотят "сдавать" свои сбережения надолго

Финансы

Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

9 Августа, 06:34

Банкам увеличат штрафы в десять раз, а бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы
Загрузка...