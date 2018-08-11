Украинские банки скупают гособлигации

По данным НБУ, портфель ОВГЗ в банках Украины вырос почти на 2,5 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 9 августа увеличился на 2,448 млрд грн, то есть на 0,68%, и составляет 364,261 млрд грн. Такие данные обнародовала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По информации Нацбанка, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,802 млрд грн, до 747,658 млрд грн. При этом портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений.

Объем гособлигаций внутреннего займа, выкупленных нерезидентами, сократился на 435 млн грн, портфель ОВГЗ юрлиц сократился на 141 млн грн, физлиц – на 71 млн грн.

Отметим, НБУ сделал шестимесячные гособлигации более привлекательными для банков, включив их в перечень высоколиквидных активов. Теперь такие ценные бумаги принимаются в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) банка – а регулятор следит за тем, чтобы банки в Украине соответствовали установленным нормативам по ликвидности.

В НБУ объяснили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.

Напомним, ранее Минфин предложил упростить покупку через банки облигаций для украинцев. Как заявила и.о. главы министерства Оксана Маркарова, ОВГЗ для населения пока тестируется в варианте с минимальной продажей на 1 млн грн, однако планируется запуск "розницы".

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