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Украинские банки стремительно наращивают прибыль

20 декабря, 15:27

Национальный банк обновил информацию о доходах и расходах финучреждений

/ Фото: пресс-центр НБУ

Платежеспособные банки Украины в январе-ноябре 2019 года получили 59 млрд грн чистой прибыли, что почти в три раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, доходы банков за 11 месяцев этого года увеличились на 23% – до 222,1 млрд грн, а расходы – на 2%, до 163,1 млрд грн.

Среди факторов роста банковской прибыли НБУ выделил:

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  • рост чистых процентных доходов банков на 13%, до 73 млрд грн;
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 15%, до 40 млрд грн;
  • положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 15,7 млрд грн;
  • рекордно низкий объем отчислений банками в резервы – 8,6 млрд грн против 21,7 млрд грн в прошлом году.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что за первое полугодие 2019 года прибыль государственных банков Украины – Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка – достигла 19,5 млрд грн, что составило 65% прибыли всего банковского сектора.

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При этом НБУ установил, что 11 банков Украины имеют проблемы с капиталом на десятки миллиардов гривен. В том числе два госбанка – Ощадбанк и Укрэксимбанк – могут потребовать вливания дополнительного капитала в размере 23,3 млрд гривен.

Напомним, новости "Сегодня" также предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из нашего сюжета:

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НБУ банки доходы расходы прибыль

Источник: Сегодня

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