Украинские банки теряют прибыль – НБУ

Украинские банки, которые снижают проценты по депозитам, в первом полугодии 2020 года стали меньше зарабатывать. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Реклама

Так, прибыль банков за апрель-июнь сократилась до 7,7 млрд гривен, а по итогам полугодия оказалась на 23,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, и составила 23,8 млрд гривен.

"Уменьшение прибыли связано с вычетом в резервы, а также снижением спроса на банковские услуги, которое привело к снижению комиссионных доходов. Главным вызовом для прибыльной деятельности банков в дальнейшем будут потери от ухудшения качества кредитного портфеля, что приведет к росту отчислений в резервы в последующие два квартала", – объяснили в Нацбанке.

Читайте также: Банковские платежи теперь можно проводить почти круглосуточно: НБУ обновил систему

В то же время, в НБУ уверены, что к концу 2020 года банковский сектор останется прибыльным, благодаря росту процентных и комиссионных доходов финучреждений.

В тренде Бензин и дизтопливо дорожают: почему автозаправки подняли цены

Реклама

"Чтобы способствовать проведению эффективных реструктуризаций для должников, пострадавших вследствие карантинных мероприятий, НБУ продлил до конца ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска. <...> Качество проводимых банками реструктуризаций будет проанализировано НБУ в начале следующего года в рамках ежегодной оценки устойчивости банков", – добавил регулятор.

Напомним, ранее замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова рассказывала, как украинские банки страдают от просроченных кредитов. По ее словам, НБУ пока не ждет улучшения ситуации.

О том, что происходит с процентами по кредитам и депозитам в Украине, и сколько можно заработать на банковском вкладе, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама