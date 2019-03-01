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Украинские банки установили очередной рекорд по прибыли

Сегодня, 13:09

Чистая прибыль украинских банков за год увеличилась в 3,2 раза

Фото: пресс-центр НБУ
Украинские банки установили очередной рекорд по прибыли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3e6/d35/5c73e6d352de2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3e6/d35/5c73e6d352de2.jpg Финансы Чистая прибыль украинских банков за год увеличилась в 3,2 раза

По итогам января 2019 года чистая прибыль украинских банков после вычета налогов составила 5,43 млрд гривен, что в 3,2 раза больше, чем в январе прошлого года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, доходы банков без учета неплатежеспособных достигли 20,18 млрд гривен (+38%).

При этом за год – с 1 февраля 2018 года по 1 февраля 2019-го – количество банков сократилось с 82 до 77 финансовых учреждений.

НБУ также сообщил, что процентные доходы банков в январе возросли на 18% – до 13,28 млрд гривен, комиссионные – на 18%, до 4,63 млрд гривен.

Расходы банковской системы за аналогичный период составили 14,75 млрд гривен (+14%).

Ранее Нацбанк сообщал, что прибыль банковской системы Украины за 2018 год достигла исторического максимума. По итогам года платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен.

Кроме того, уточнялось, что прибыль государственных банков – Приватбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка – по итогам 2018 года составила 13,53 млрд гривен.

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Тег НБУ, банки, прибыль

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Источник:

Интерфакс-Украина

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